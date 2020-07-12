عراق خواستار حذف نام از لیست اروپایی کشورهای حامی تروریسم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فواد حسین وزیر خارجه عراق از هایکو ماس همتای آلمانی خود خواست که نام عراق از فهرست اروپایی کشورهای حامی تروریسم برداشته شود.

وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه ای امروز یکشنبه اعلام کرد که فواد حسین تلفنی با همتای آلمانی خود گفتگو کرده است و فواد حسین از همتای آلمانی خود خواسته است که نام عراق از فهرست اروپایی کشورهای حامی تروریسم برداشته شود.

در این بیانیه آمده است: هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش با قدرت تمام در راستای حمایت از حاکمیت عراق تلاش خواهد کرد و اینکه آلمان حمایت همه جانبه ای از عراق در همه زمینه ها خواهد داشت.

همچنین وزیر خارجه آلمان از تمایل شدید شرکتهای آلمانی برای فعالیت در عراق هم خبر داد.