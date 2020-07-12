مهدی جمال رئیس هیئت ورزشی بولینگ استان سمنان شد

مجتبی جانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مجمع انتخابات رئیس هیئت بولینگ، بیلیارد و بولس استان سمنان با حضور محمدرضا مقصود لو سرپرست فدراسیون این رشته ورزشی و مجید محمدی سرپرست معاونت ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، اظهار داشت: مهدی جمال با کسب ۹ رأی از ۱۵ رأی در این مجمع به‌عنوان رئیس هیئت ورزشی بولینگ استان انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه مهدی برهانی نیز برای دریافت این مسئولیت کاندیدا شده بود، تصریح کرد: مدت‌زمان تصدی در این مسئولیت نیز چهارساله است که رفع مشکلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان برای تقویت این رشته ورزشی در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با تأکید بر اینکه توسعه و ارتقا جایگاه این رشته ورزشی در استان ضروری است، خاطرنشان کرد: تعامل هیئت استانی این رشته ورزشی با هیئت‌های شهرستانی به‌منظور جلب مخاطبان بیشتر و توسعه بولینگ در شهرستان‌های استان در دستور کار مسئول این هیئت قرار گیرد.

جانعلی بااشاره به ضرورت ترویج فرهنگ ورزش در جامعه امروزی بیان کرد: ورزش نقش مؤثری در مقابله با آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد ایفا می‌کند و باید برای پر کردن اوقات فراغت جوانان برنامه‌ریزی ویژه‌ای شود.