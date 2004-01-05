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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۴

منابع صهيونيستي

حزب ليكود از تصميمات شارون ناخرسند است

منابع نزديك به حزب افراطي و تندروي ليكود اطلاع دادند آريل شارون نخست وزير اسراييل امروز با خشم و ناراحتي طرفداران خود يعني حزب ليكود مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، قرار است امروز شارون در حضور سه هزارنفرازاعضا و طرفداران خود كه درتل آويو اجتماع خواهند كرد، سخنراني كند.
بنابراين گزارش، هيچ يك ازاعضاي حزب راستگراي ليكود دراين اجتماع سخنراني نخواهد كرد اين درحالي است كه شماري ازاعضاي حزب ليكود با طرح نخست وزيراسراييل مبني برجداسازي اسراييلي ها از فلسطيني ها و عقب نشيني نيروهاي اين رژيم ازاراضي اشغالي فلسطيني مخالفت كردند زيرا به اعتقاد آنها اين طرح ممكن است منجر به اعلام تشكيل دولت فلسطين شود.
قراراست شركت كنندگان دراين اجتماع پيشنهادات خود را درباره طرحها و تصميماتي كابينه كه در دوره هاي قبلي به تصويب نرسانده است، مطرح كنند .

کد مطلب 49723

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