روند احداث موزه دفاع مقدس استان گیلان باید تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مصطفی پور امروز (یکشنبه) در جلسه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در استانداری گیلان، اظهار کرد: امسال با شعار «ما قوی هستیم» برای گرامیداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی برای گرامیداشت این ایام، افزود: همه دستگاهها باید اهتمام ویژه ای نسبت به این موضوع داشته باشند و اجرای برنامهها تا اسفند ماه امسال ادامه دارد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت تبیین ارزشهای دوران دفاع مقدس برای جامعه، گفت: دفاع مقدس درخشانترین دوران تاریخ انقلاب اسلامی است که باید دستاوردهای آن بازخوانی شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دفاع مقدس نقش مهم و تأثیرگذاری در پیشرفتهای انقلاب اسلامی داشته است، تصریح کرد: ارزشهای حاکم بر دوران دفاع مقدس، دستاوردها و تأثیرات این دوران در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، سیاسی، علمی و فناوری و امنیت باید تبیین و اعلام شود.
مصطفی پور با بیان اینکه ستاد بزرگداشت چهلمین سال دفاع مقدس با ۱۷ کمیته به ریاست استاندار در استان گیلان تشکیل شده است، گفت: از همه ظرفیتها اعم از نهادهای دولتی، غیر دولتی، لشکری و کشوری و مردم نهاد برای برگزاری مراسم چهلمین سالگرد دفاع مقدس استفاده میشود.
وی با اشاره به تهیه و تدوین دانشنامه دفاع مقدس گیلان و با بیان اینکه این طرح از ردیف اعتباری برخوردار نیست، تصریح کرد: باید از بودجههای پژوهشی دستگاهها برای اجرای این طرح استفاده شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان با بیان اینکه امسال ۵۰ کتاب با موضوع دفاع مقدس در قالب نقل تاریخ شفاهی و خاطرات رزمندگان گیلانی به چاپ میرسد، ادامه داد: روند احداث باغ موزه دفاع مقدس گیلان نیز کند بوده و با تسریع شود.
وی گیلان را جز آخرین استانهایی دانست که در حال ساخت موزه دفاع مقدس است، اظهار کرد: این در حالی است که استان گیلان با تقدیم هشت هزار شهید نقش مهمی در دفاع مقدس داشته و نیازمند مکانی است که بتواند این ارزشها را به نمایش گذاشته و منتقل کند.
مصطفی پور ادامه داد: موزه دفاع مقدس در سه فاز طراحی شده و بودجه دولتی مشخصی ندارد باید از ظرفیتهای استانی برای تکمیل این پروژه استفاده شود.
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