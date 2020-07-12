با برگزارکنندگان عزا و عروسی در گلستان برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس در حاشیه جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان اظهار کرد: با هدف جلوگیری از ابتلای بیشتر شهروندان و قطع زنجیره انتقال، محدودیتهای اعمال شده در شهرهای گلستان با شدت بیشتر اجرا خواهد شد.
وی با بیان این که همه شهرستانها در وضعیت قرمز قرار دارند، افزود: هیچ تالار، باغ و فردی اجازه برگزاری مراسم عزا و عروسی را ندارد.
حق شناس تأکید کرد: دستگاههای، تعزیرات، نیروی انتظامی، صمت و بهداشت وظیفه دارند با متخلفان برخورد کنند و در صورت گزارش چنین برنامههایی فرد خاطی به دستگاه قضائی معرفی خواهد شد.
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