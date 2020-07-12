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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۰:۵۲

پنجره مهر

با برگزارکنندگان عزا و عروسی در گلستان برخورد می شود

با برگزارکنندگان عزا و عروسی در گلستان برخورد می شود

گرگان- استاندار گلستان با اعلام وضعیت قرمز در شهرستان های گلستان، گفت: با برگزارکنندگان عزا و عروسی در گلستان برخورد می شود.

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به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس در حاشیه جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا استان اظهار کرد: با هدف جلوگیری از ابتلای بیشتر شهروندان و قطع زنجیره انتقال، محدودیت‌های اعمال شده در شهرهای گلستان با شدت بیشتر اجرا خواهد شد.

وی با بیان این که همه شهرستان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند، افزود: هیچ تالار، باغ و فردی اجازه برگزاری مراسم عزا و عروسی را ندارد.

حق شناس تأکید کرد: دستگاه‌های، تعزیرات، نیروی انتظامی، صمت و بهداشت وظیفه دارند با متخلفان برخورد کنند و در صورت گزارش چنین برنامه‌هایی فرد خاطی به دستگاه قضائی معرفی خواهد شد.

کد مطلب 4972321

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    نظرات

    • IR ۲۱:۰۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      1 0
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      احسن به تصمیم به موقع استاندار محترم.
    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      باسلام:قبلا دکتر فاضل اومده وضعیت بیمارستانهای گنبد را دیده از مرکز استان-گرگان تقاضای امکانات داریم.انشالله این روزها با دعای خیر و همراهی همگی زودتر تمام بشه و این بلا از زندگی تمام مردم دوربشه

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