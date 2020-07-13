«مصاحبه دکتری» در دانشگاه علامه احتمالا مجازی است

شجاع احمدوند در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه این دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری جلسه مصاحبه دکتری گفت: واقعیت این است که هنوز در این باره به جمع بندی و تصمیم مشخصی نرسیده ایم.

معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ترجیح دانشگاه بر این است که در صورت فراهم کردن لازم، طبق روال گذشته، مصاحبه ها بصورت حضوری باشد، افزود: اما در صورت مساعد نبودن شرایط به عنوان ایده اولیه، در حال بررسی جوانب امر برای برگزاری مصاحبه های حضوری؛ فقط در یک روز و در دانشکده های مختلف هستیم.

احمدوند با بیان اینکه ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع دکتری تقریباً همان ظرفیت سال های قبل است و کاهشی در مقایسه با قبل ندارد، ادامه داد: بر اساس طرح و ایده مورد نظر، بدنبال این هستیم که با تقسیم افراد، مصاحبه داوطلبان هر چند رشته را به یکی از این دانشکده ها واگذار می کنیم و ضمن اجرای پروتکل ها و رعایت فاصله گذاری، همه مصاحبه ها را در یک روز و از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۴ یا ۵ بعدازظهر، انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع فعلاً فقط ایده اولیه دانشگاه برای مصاحبه هاست و هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است، گفت: اجرای این ایده نیز به این شکل است که ابتدا داوطلبان را به پردیس مرکزی دعوت و در سالن ورزشی سرپوشیده دانشگاه که هم از وسعت زیاد و هم از امکانات تهویه هوای طلوب برخوردار است، مستقر کنیم و در ادامه، از آنجا هر یک از داوطلبان را به دانشکده ای که قرار است مصاحبه او در آنجا صورت بگیرد، راهنمایی کنیم.