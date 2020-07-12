به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقصودلو بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ استان سمنان ضمن بیان اینکه جذب حامیان مالی برای هیئتهای استانی بولینگ در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: این مسئله گامی مؤثر در تحقق اهداف توسعهای این رشته ورزشی است.
وی با تأکید بر اینکه توسعه جایگاه بیلیارد در کشور درگرو توجه به هیئتهای استانی است، یادآور شد: تقویت ظرفیتهای موجود در این رشته ورزشی از مهمترین رویکردهای فدراسیون بولینگ است.
سرپرست فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، آموزش مربیان و داوران این رشته ورزشی را از دیگر برنامههای مهم سال جاری برشمرد و گفت: اعتبارهای این فدراسیون برای توسعه ورزش در استانها متناسب با ورزشکاران در هر استان تخصیص مییابد.
مقصود لو با اشاره به وضعیت مطلوب عملکرد هیئت بولینگ استان سمنان در ارزیابیهای کشوری بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا و محدودیت فعالیتهای ورزشی، فدراسیون در حال برنامهریزی برای اجرایی شدن برنامهها در آینده است.
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