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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۸

معاون استاندار خراسان جنوبی:

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از ۲۳ تیرماه تغییر می‌کند

ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از ۲۳ تیرماه تغییر می‌کند

بیرجند-معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی از تغییر ساعت کاری ادارات استان از فردا دوشنبه ۲۳ تیرماه با هدف مدیریت مصرف انرژی برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، محمد حسینی اظهار کرد: بخشنامه تغییر ساعت کاری در راستای ضرورت صرفه جویی در مصرف برق در ادارات استان اعمال می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی افزود: این تغییرات با توجه مبه مصوبه تیرماه ۹۷ هیئت وزیران مبنی بر تغییر ساعت کاری ادارات در فصل گرما جهت رعایت الگوی مصرف برق و همچنین موافقت استاندار با درخواست مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان، عملیاتی می شود.

حسینی ادامه داد: در همین راستا ساعت کاری دستگاه های اجرایی در سراسر استان از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه تا روز جمعه ۳۱ مردادماه تغییر می کند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز درمانی و سایر مراکز خدمات رسان از این قاعده مستثنی هستند، متذکر شد:  ساعت کار ادارات و دستگاه های اجرایی از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۶:۴۵ دقیقه صبح تا ۱۳:۴۵ دقیقه خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی افزود: ساعت فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه هر هفته ساعت ۶:۴۵ دقیقه تا ۱۲:۴۵ دقیقه تعیین شده است.

وی از مدیران دستگاه های اجرایی و فرمانداران درخواست کرد: به منظور کاهش مصرف برق، ضمن رعایت سایر مقررات، به ویژه تنظیم دمای محیط کار به حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و خارج نمودن کلیه وسایل سرمایشی و روشنایی بعد از ساعت کاری از مدار، بر حسن اجرای برنامه، نظارت دقیق داشته باشند.

حسینی گفت: بر اساس این دستورالعمل شرکت توزیع نیروی برق استان موظف است گزارش میزان صرفه جویی ناشی از این تغییرات را به معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری ارائه کند.

کد مطلب 4972334

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