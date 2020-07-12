انسداد ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز آب در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، راما حبیبی گفت: با تلاش گروه گشت و بازرسی و با همکاری کارشناسان حقوقی و دریافت دستور قضائی طی یک هفته گذشته ۱۵ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس در مجموع به عمق ۸۸۵ متر و با دبی ۳۵ مترمکعب در روز پر و مسدود شد.
مدیر امور منابع آب تهران و پردیس تصریح کرد: ضمناً طی این مدت در بخش آبهای سطحی، ۱۳ مورد بررسی تصرفات غیرمجاز رودخانهها و در بخش آبهای زیرزمینی با پیگیریهای واحد بازرسی و نظارت نسبت به نصب چهار دستگاه کنتور حجمی هوشمند روی چاههای پروانهدار اقدام شد.
حبیبی با تاکید بر ارتباط خوب و همکاری تنگاتنگ دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: برداشتهای بیرویه آب سبب افت سطح آبهای زیرزمینی شده است و کاهش سطح آبهای زیرزمینی خطرات و عواقب جبران ناپذیری از جمله ایجاد فروچاله، فرونشست زمین، شور شدن آب، کاهش کیفیت آب را در پی دارد که با توجه به اهمیت موضوع، این امور از هیچ کوششی در جهت صیانت از منابع آب دریغ نمیکند. امور منابع آب تهران بزرگ بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.
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