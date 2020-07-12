به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، آیین بهره برداری از مرکز نوآوری نشر دانشگاهی، صبح امروز (یکشنبه) با حضور منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، حسین ابراهیم آبادی، رییس مرکز نشر دانشگاهی و جمعی از استارتاپهای مستقر در مرکز نوآوری نشر دانش برگزار شد.
منصور غلامی، در حاشیه افتتاح مرکز نوآوری نشر دانشگاهی با تشکر از زحمات این مرکز برای رشد و توسعه ایدههای جوانان خلاق اظهار داشت: تاریخچه مرکز نشر دانشگاهی به اوایل انقلاب بر میگردد؛ هنگامی که منابع علمی دانشگاهی محدود بود. خوشبختانه پس از گذشت سال ها امروز شاهد شکلگیری نگاه تحول گرایانه در این مرکز هستیم. مرکز هماکنون رویکرد خوبی پیدا کرده و این رویکرد نو میتواند بقا و استمرار آن را موجب شود.
وی بر لزوم ایجاد عزم ملی برای استفاده از فناوریهای جدید تاکید کرد و افزود: مجموعه های مستقر در این مرکز میتوانند حرفهای جدیدی برای مجموعههای علاقهمند داشته باشند. ظرفیتهای بسیاری در این مرکز وجود دارد و گروههای بیشتری میتوانند به این مرکز اضافه شوند. حوزههای فرهنگی و گردشگری از دیگر زمینههایی هستند که میتوانند به این مرکز اضافه شوند. همیشه رسم بر این بوده که شروع کنندهها باید تلاش بیشتری کنند اما فایده شروع کننده بودن در حوزهای خاص این است که در زمینی بکر قدم میگذارند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: امروز شاهد شکلگیری نگاهی تحول گرایانه در مرکز نوآوری نشر دانشگاهی به عنوان یک ضرورت هستیم و همین رویکرد و نگاه تحول گرایانه میتواند موجب استمرار فعالیت این مرکز در آینده شود.
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