به گزار خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه «کرملین» امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: روابط آمریکا و روسیه عملاً در پایین‌ترین جایگاه خود قرار دارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این رابطه گفت: این موقعیت با توجه به روابط دوجانبه و احتمالاً از نظر مسئولیت‌های دو کشور در امور چند جانبه و از همه مهمتر در مورد کنترل تسلیحات و ثبات جهانی، وخیم است.

«دیمیتری پسکوف» با اشاره به ثبات راهبردی در جهان در ادامه اضافه کرد که متخصصان مسکو و واشنگتن در حال برقراری تماس به منظور بحث درباره معاهدات کنترل تسلیحات هستند؛ اما پیشرفت کمی در دستیابی به تفاهم در مورد اهمیت حفظ معاهده‌ های موجود مانند معاهده‌ «استارت نو» داشته‌ اند.

وی تأکید کرد این آمریکا و روسیه هستند که باید عمدتاً مسئولیت کنترل تسلیحات هسته‌ای را بر عهده بگیرند، زیرا زرادخانه‌های سایر کشورها از جمله چین شبیه به زرادخانه‌های واشنگتن و مسکو نیستند.