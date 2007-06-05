15خرداد مبدا انقلاب و اوج حرکت امام(ره) بود/ بزرگترین میراث امام(ره) جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی در مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل در هیات محبان ایثارگران کاشان به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: ماه خرداد همراه با حوادث شیرین و تلخی است ولی همه حوادث آن با عظمت و باعث افتخار و بزرگی است،یکی از این حوادث مهم 15 خرداد سال 1342 که امام(ره) در این روز دستگیر شد و سپس با تظاهرات مردم علیه این اقدام رژیم، کشتار وسیعی در برخی شهرها از جمله ورامین، تهران، شیراز، قم صورت گرفت. این حادثه تلخ مبداء انقلاب و اوج حرکت امام (ره) است.

رئیس مجلس ششم افزود:اگر مردم یکپارچه تظاهرات نمی کردند، آنها قصد داشتند امام (ره) را محاکمه نظامی کنند که مردم ایران حتی در شهرهای بسیار کوچک دست به اعتصاب و تعطیلی کارها زدند و عده ای هم به شهادت رسیدند و این حادثه به سال 57 و پیروزی انقلاب متصل شد.

کروبی د ادامه اظهار داشت: انقلاب در 15 خرداد 42 عمیق و آتش زیر خاکستر شد و امام(ره) هم محفوظ ماند و حرکت مردم باعث شد تا ایادی رژیم امام (ره) را هرچه سریعتر آزاد کنند اما استقبال بیش از حد مردم از ایشان حکومت را بر آن داشت تا ایشان را از ایران تبعید نماید.

کروبی به سالگرد رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت:از دیگر خاطرات تلخ خرداد ارتحال امام (ره) است که 18 سال از آن می گذرد، امام (ره) از نظر فیزیکی از بین ما رفت اما یک موج و غوغایی در جهان بوجود آورد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: در آن زمان عده ای به صراحت می گفتند اگر امام (ره) فوت کند نظام از بین می رود، وقتی زن سلمان رشدی از او جدا شد در علت آن گفت" زمانی پلیس محافظ ما به شیشه می زد که ما تلویزیون را ببینیم و وقتی تلویزیون را روشن نمودیم دیدیم که امام مرده و ما خوشحال شدیم که دیگر این زندگی غیر عادی تمام می شود ولی وقتی فردا موج مردم را در تشییع جنازه امام دیدم، اطمینان پیدا کردم که این طرفدارانی که امام دارد به هیچ عنوان نمی گذارند ما زندگی راحتی داشته باشیم."

دبیر کل حزب اعتماد ملی همچنین سوم خرداد را حادثه ای عظیم در تاریخ انقلاب خواند و اظهار داشت: خاطره دیگر بسیار شیرین خرداد، سوم خرداد و آزاد سازی خرمشهر است، آزاد سازی خرمشهر آنقدر حادثه عظیم و بزرگی بود که خبرگزاری های خارجی روزهای قبل از آن گزارشی از تجهیزات و سنگرهای عراق تهیه و اعلام نمودند که ایران به هیچ عنوان نمی تواند با آنها مقابله کند ولی به لطف خدا و تلاش فرزندان این ملت خرمشهر آزاد شد و شکست سختی که نصیب رژیم عراق شد و موجی را در منطقه و دنیا به وجود آورد.

رئیس مجلس ششم افزود: از حوادث دیگر ماه خرداد، 2 خرداد 1376 است که آن هم ماجرای رای مردم و موج حضور آنان در پای صندوقهای رای بود.

وی ادامه داد:چیزهایی که ما باید از این موارد یاد بگیریم این است این راهها را ادامه دهیم و خاطرات و راه امام(ره) را زنده نگه داریم،اگر بخواهیم حق شناس امام(ره) باشیم، باید انقلاب، کشور و خطش را حفظ کنیم، چرا که میراث امام (ره) ثروت نیست، نوشته ها و کتب ایشان نیست – که البته این را هم می توان میراث ایشان دانست – بزرگترین میراث امام(ره) جمهوری اسلامی است که ما باید آن را حفظ کنیم.

کروبی تاکید کرد: متاسفانه جمعی اسلامش را نمی خواهند و عده ای نیز جمهوری و رای اش را، ولی امام(ره) گفتند جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیش، نه یک کلمه کم، آنهایی به امام وفادار و حق شناس هستند که این دو را در کنار هم داشته باشند و در حفظ آن بکوشند.

دبیرکل حزب اعتماد ملی تصریح کرد: بهترین راه برای بیان اندیشه های امام (ره) گفتن عین سخنان ایشان است وی با بیان این دو جمله امام که : "این مردم هستند که باید افراد کاردان و قابل اعتماد خود را تعیین کنند" و" جمهوری اسلامی ما وضعی دارد که خود ملت فردی را می آوردند و خود بر می دارند" گفت : حضرت امام (ره) با این گفته اش تفکر کسانی که رای مردم را مشورتی می دانند، منزوی می کند و رای را اصل می دانند.

کروبی در ادامه اظهار داشت: امام(ره) در رابطه با مردم می فرمایند"من خدمتگزار ملت ایران هستم، من خدمتگزار جوانان و بانوان ایران هستم. مردم باید در صحنه های مختلف حضور داشته باشند. هم برای پاسداری از اسلام و هم جمهوریت"، اما تفکری وجود دارد که معتقد به رای نیستند و آنها رای را زینتی و مصلحتی می دانند و آنرا سرنوشت ساز نمی دانند ولی امام(ره) با این سخن که "این ملتند که فردی را می آوردند و می برند"، تفکر آنها را نفی می کند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه افزود: عده ای دیگر هم با اسلامیت مشکل دارند و تفکرات سکولاری دارند که امام(ره) آنها را نیز نفی می کنند و باید این دو در کنار هم باشند، باید آزادی باشد، باید افراد با گرایش های مختلف بیایند تا مردم آنها را انتخاب کنند.

رئیس مجلس ششم با اشاره به نام گذاری سال جاری به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی گفت: اتحاد ملی و انسجام اسلامی یعنی همه مردم ایران با گرایشهای مختلف و متفاوت همین که قانون اساسی و اصل نظام را قبول دارند در کنار هم قرار گیرند و حرکت کنند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی گفت:امام(ره) حتی در جایی می گویند" آنقدر با سعه صدر با مردم برخورد کنید که اگر من را هم قبول نداشتند ولی اصل نظام را قبول داشتند، مشکلی نداشته باشند".

وی افزود: در انتخابات تفکری بود که باید روحانیون پیشتاز باشند و اصلا باید فقط روحانیون لیست بدهند، اما امام(ره) گفتند انتخابات در انحصار هیچ کس نیست و همه باید در آن حضور داشته باشند.

کروبی در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری انتخابات مجلس در پیش است گفت: اگر می خواهید میراث امام(ره) باقی بماند باید در انتخابات حضور داشته باشید چرا که بزرگترین سرمایه کشور همین مردم هستند، امام (ره) می فرمایند"ملت ایران که جان من فدای تک تک آنها باشد" در اینجا حضرت امام(ره) نمی گویند سپاهی، نمی گویند حزب اللهی و ... بلکه تمام مردم ایران را در نظر دارند.

حجت الاسلام مهدی کروبی در پایان گفت: انقلاب را نه با تحجر گرایی و تفکر بسته می توان حفظ نمود و نه با غرب زدگی و لاابالی گری، با توجه به این سخنان حضرت امام که "اینجا ایران، نظام جمهوری اسلامی " و "تخلف از حکم ملت برای هیچ یک از ما جایز نیست و امکان ندارد"، انقلاب و نظام متعلق به مردم است و آنها هستند که سرمایه گذاشتند، گرانیها و تورم را تحمل می کنند، پس آنها باید بر سرنوشت خود حاکم باشند.