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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۳۵

یدالله طارمی در خانه ابدی آرمید/ شاعر شیرازی سرا جاودانه شد

یدالله طارمی در خانه ابدی آرمید/ شاعر شیرازی سرا جاودانه شد

شیراز- پیکر مرحوم یدالله طارمی، شاعر با حضور جمعی از اعضای خانواده و چند تن از اهالی فرهنگ و ادب شیراز در آرامستان دارالرحمه شیراز به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این بومی سرای شیرازی عصر یکشنبه در همسایگی مقبره زنده یاد غلامحسن اولاد شاعر و دکتر آرمین رهبین استاد فقید تئاتر به خاک سپرده شد.

پرویز طارمی فرزند زنده یاد یدالله طارمی در این مراسم، گفت: پدرم گرچه خدمات منحصر به فرد و انکارناپذیری به شعر و ادبیات شیراز کرده اما اخلاق و منش او در زندگی بیش از همه باید مورد توجه و الگو قرار گیرد.

وی تصریح کرد: او برای شاعران و اعضای انجمن‌های ادبی شیراز همراهی مهربان بود و در خانه نیز نقشی محوری و بی بدیل برای همسر و فرزندان داشت.

طارمی ادامه داد: او در کتابخانه و اتاق کار کوچک خود به ویژه در حوزه شعر گویشی شیرازی آثاری خلق کرد که نام و یاد او را تا همیشه در ذهن و زبان شیرازیان ماندگار خواهد کرد.

فرزند زنده یاد طارمی عنوان کرد: هیچگاه فکر نمی‌کردیم در چنین شرایطی و غریبانه آئین تشییع پدر برگزار شود اما همدردی و دلداری دوستداران ایشان از سراسر کشور و شهروندان شیرازی تا حدودی آلام خانواده را تسکین داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله طارمی در سن ۸۸ سالگی عصر پنجشنبه در زادگاه خویش درگذشت.

کد مطلب 4972356

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