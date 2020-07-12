افزایش شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۳۲ هزار و ۲۵۹ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، وزارت بهداشت عربستان امروز به موارد جدید ابتلا به کرونا در این کشور اشاره کرد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ساعات گذشته ۲ هزار و ۷۷۹ نفر دیگر در عربستان کرونا گرفته اند که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به ۲۳۲ هزار و ۲۵۹ نفر رسیده است.

طبق گزارش وزارت بهداشت عربستان؛ ۲ هزار و ۲۴۵ کرونایی وضع وخیمی دارند.

وزارت بهداشت عربستان همچنین از مرگ ۴۲ نفر دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته در این کشور بر اثر این ویروس قاتل خبر داد تا شمار فوتی های ناشی از کرونا در عربستان به ۲ هزار و ۲۲۳ نفر برسد.

همچنین مقامات بهداشتی سعودی از بهبودی ۱۷۴۲ نفر از چنگال کرونا طی ساعات گذشته هم خبر دادند.