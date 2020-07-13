۸۰ درصد آموزش مجازی برای ترم آینده آماده شد

علی اکبر صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تامین زیرساخت‌های الکترونیکی دانشگاه‌ها برای سال تحصیلی جدید گفت: قبل از شیوع بیماری کرونا، یک تعداد محدودی از دانشگاه‌ها آن هم برای ظرفیت حدود ۱۰ درصد فعالیت‌ها از لحاظ درس و دانشجو، زیرساخت‌های آموزش‌های الکترونیکی را داشتند.

وی ادامه داد: اما بعد از اینکه همه دانشگاه‌ها ملزم شدند، دروس را از طریق آموزش‌های الکترونیک ارائه دهند، همه ناچار شدند، زیرساخت‌های لازم را تهیه کنند، حال این زیرساخت‌ها را یا خود دانشگاه‌ها گسترش دادند یا از شرکت‌هایی که این زیرساخت‌ها را ارائه می‌دادند اجاره کرده و برنامه‌های خود را پیش بردند، بیشتر از ۹۰ درصد دانشگاه در این زمینه موفق عمل کرده و حداقل‌های لازم زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی را فراهم کردند.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: این زیرساخت‌ها، زیرساخت فنی هستند اما زیرساخت آموزشی و نیروی انسانی رکن مهمی هستند بر همین اساس ۵۰ الی ۱۰۰ کارگاه آموزشی برگزار شد و بخش زیادی از اساتید و مدیران آموزش دیدند تا زیرساخت‌های لازم برای ارائه دروس نظری برای بالای ۸۰ الی ۹۰ درصد دانشگاه‌ها فراهم شد.

وی ادامه داد: در ترم گذشته علاوه بر بحث زیرساخت‌های آموزش الکترونیکی، پهنای باند و هزینه اینترنت برای دانشجویان چالش بود که با ابتکار وزارت ارتباطات تا حدی این چالش حل شد، ولی در سال آینده نیز این چالش‌ها ادامه خواهد داشت برای همین شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت باید تمهیدات بهتری را برای استفاده کنندگان پیش بینی کنند و یا دولت اعتبارات خاصی را برای این منظور پیش بینی کند.

صفوی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها در ترم آینده بیشتر باید به تامین ۱۰ تا ۱۵ درصد کسری‌هایی که وجود دارد، بپردازند به اعتقاد من ۸۰ الی ۹۰ درصد بستر آموزش مجازی برای ترم آینده آماده است و حتی بهتر از ترم قبل است، ترم قبل این بستر به تدریج آماده شد و در حال حاضر این بستر آماده است و مهم‌تر اینکه در ترم قبل دانشگاه‌ها محتوای الکترونیک نداشتند اما اکنون مطالب ضبط و آماده شده و در اختیار دانشگاه‌ها است. دانشگاه‌ها با زحمت کمتر همان برنامه را با کیفیت بیشتر ارائه می‌کنند.

وی افزود: در رابطه با بحث آزمون‌ها، امتحان سختی بود که در حال اجرا است و پیش می‌رود، اما برای درس عملی و کارگاهی نیاز به ابتکار عمل زیادی است اکنون دانشگاه‌ها مشغول کار روی این موضوع هستند.

مسئول کارگروه آموزش‌های الکترونیکی وزارت علوم افزود: کارگروه آموزش‌های الکترونیک نیز کار زیادی انجام داده است بر روی وبسایت (پایگاه اطلاعاتی آموزش عالی الکترونیکی) یک بخشی قرار دارد مربوط به دروس عملی و کارگاهی و یک سند راهنمایی برای این دروس قرار داده شده که دانشگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها باید ترم بعد عملاً محتواهای باکیفیت‌تر و روش‌های تدریس جدیدتر مبتنی بر محتوای موجود و بهره‌گیری بهتر برای دروس عملی و کارگاهی را مد نظر قرار دهند.