تامین مسکن افراد نیازمند در اولویت نهادهای حمایتی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولان بهزیستی ایلام ضمن تشکر از زحمات مدیرکل و همکاران وی در سازمان بهزیستی، بر نقش تأثیر گذار اداره کل بهزیستی در ارائه خدمت به افراد ناتوان تأکید کرد و گفت: یکی از اصول بهزیستی بازتوانی و استقلال افرادی است که به نوعی دچار آسیب اجتماعی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان در ادامه افزود: با توجه به اینکه کسانی تحت پوشش بهزیستی هستند اکثراً کم توان یا ناتوان هستند، باید به گونه‌ای با آنان رفتار شود که در جامعه احساس حقارت نکنند.

وی ادامه داد: حکومت اسلامی باید هزینه مددجویانی که توان اداره زندگی خود را ندارند تامین کند و در شرایط فعلی تامین مسکن افراد نیازمند و خانواده‌های دارای دو عضو معلول با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در اولویت باشد.

کریمی تبار خطاب به مدیرکل بهزیستی استان تاکید کرد: برای خانه دار شدن آنان اقدامات قانونی به عمل آورید و در صورتی نیاز به مساعدت باشد حتماً مجموعه بهزیستی را یاری خواهم نمود.

زهرا همتی مدیرکل بهزیستی نیز ضمن تشکر از همراهی امام جمعه ایلام از نهاد بهزیستی استان عنوان کرد: بهزیستی توجه ویژه ای را از مسئولان و خیرین می‌طلبد و بهترین نهاد برای خدمت رسانی است.