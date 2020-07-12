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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۲۲

در چهارمحال و بختیاری؛

۵۶ درصد اراضی کشاورزی مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری است

۵۶ درصد اراضی کشاورزی مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری است

شهرکرد- رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: ۵۶ درصد اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری است.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه درصد اراضی کشاورزی در استان چهارمحال و بختیاری مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری است، اظهار داشت: توسعه سیستم‌های آبیاری نوین در اراضی کشاورز نقش مهمی در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی داشته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در تلاش هستیم که مابقی اراضی استان نیز به سیستم‌های آبیاری نوین مجهز شوند.

وی تاکید کرد: راندمان تولید با توسعه سیستم‌های آیباری نوین در اراضی کشاورزی استان افزایش می‌یابد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: توسعه گلخانه‌های از دیگر برنامه‌های جهاد کشاورزی در این استان به شمار می‌رود.

وی گفت: هم اکنون ۱۵ گلخانه در آستانه بهره برداری است که نقش مهمی در افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای در این استان دارد.

کد مطلب 4972383

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