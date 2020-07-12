مجوز نخستین واحد استخراج «رمز ارز» درچهارمحال وبختیاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صنعت، معدن و تجارت استان، بهنام خسروی افزود: این طرح صنعتی با سرمایه گذاری ۸۴ هزار و ۲۱۸ میلیون ریال در زمینی به مساحت ۱۵۷ هزار مترمربع ایجاد شده است.

وی گفت: این طرح صنعتی در بروجن راه اندازی می‌شود.

رئیس اداره طرح و برنامه سازمان صمت استان گفت: استخراج ارز دیجیتالی از حدود ۱۰ سال پیش با «بیت کوین» آغاز شد و با توجه به استقبال جهانی از آن، انواع گوناگونی از رمز ارزها ایجاد شد که برخی از آنها موفق بود و مورد اقبال قرار گرفت، اما بسیاری از گردونه رقابت خارج شد.

رمز ارز به پول‌های دیجیتال یا مجازی گفته می‌شود که در آنها از رمزنگاری یا کریپ توگرافی برای تراکنش‌های مالی استفاده شده است به طوری که رمزگشایی آنها بسیار دشوار و گاهی غیرممکن است.