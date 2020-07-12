سقوط یک چوپان از ارتفاعات شهرستان اردل/ امداد رسانی با بالگرد

محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به سقوط یک چوپان ۳۰ ساله از ارتفاعات شهرستان اردل، اظهار کرد: جوان ۳۰ ساله‌ای که در اثر سقوط از کوه دچار جراحات زیادی شده بود با بالگرد اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: طی تماس تلفنی همراه مصدوم با مرکز ارتباطات اورژانس استان اعلام شد که یک جوان ۳۰ ساله در اثر سقوط در کوه‌های زرده لیمه شهرستان اردل دچار جراحت زیادی شده است.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: به دلیل سخت گذر بودن مسیر پس از هماهنگی‌های به عمل آمده با اورژانس هوایی اهواز بالگرد به پرواز در آمد و به این منطقه اعزام شد.

وی گفت: پس از انجام اقدامات درمانی چوپان ۳۰ ساله با بالگرد به بیمارستان اهواز منتقل شد.