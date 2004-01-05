خط دفاعي پرسپوليس به ثبات خوبي رسيده است

يحيي گل محمدي مدافع ملي پوش پرسپوليس درگفت وگوبا خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : ما درابتداي فصل به خاطر ناهماهنگي هايي كه داشتيم نتوانستيم خط دفاعي خوبي داشته باشيم اما به مرور زمان اين هماهنگي حاصل شد و حالا خط دفاعي پرسپولس به ثبات خوبي رسيده و گل زدن به اين تيم دشوار شده است.

گل محمدي درجواب اين سوال كه چرا پرسپولس درخط حمله نتوانسته ثبات ابتداي فصل را داشته باشد گفت : همانطوركه خط دفاعي ما توانسته در طول بازي هاي گذشته به ثبات دست پيدا كند ، ساير تيم ها نيز دراين مدت روي اصول دفاعي كار كرده اند و با توجه به شناختي كه از مهاجمان ما پيدا كردند اجازه نمي دهند به راحتي دروازه شان باز شود.البته مربيان ما بايد برنامه هايي را در نظر بگيرند تا با روش هاي ديگر دروازه حريفان را باز كنند.

مدافع با تجربه و ملي پوش پرسپوليس ادامه داد : البته خيلي ها تصور مي كنند تيم ما مثل فصل قبل بازي مي كند اما واقعيت اين است كه ما نسبت به سال گذشته تغييرات زيادي داشته ايم و فوتبال را زيباتر بازي مي كنيم. پرسپوليس در بازي هاي اين فصل شانس هاي زيادي براي گلزني بدست مي آورد اما نمي تواند ازاين فرصت ها به خوبي استفاده كند.

گل محمدي در پايان به بازي فرداي تيمش مقابل فجرسپاسي شيرازاشاره كرد وگفت : شرايط ليگ برتردربالاي جدول به گونه ايست كه پرسپوليس بايد اين سه امتياز را ازآن خود كند . اگر مي خواهيم درجمع مدعيان باقي بمانيم بايد در ديدار مقابل فجر به پيروزي برسيم تا از كورس رقابت براي قهرماني خارج نشويم.

