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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۵

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام:

طرح قرآنی «نورالثقلین» توسط تبلیغات اسلامی ایلام اجرا می شود

طرح قرآنی «نورالثقلین» توسط تبلیغات اسلامی ایلام اجرا می شود

ایلام-مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام گفت: طرح قرآنی «نورالثقلین» توسط تبلیغات اسلامی ایلام اجرا می شود.

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این طرح بیان کرد: این طرح با هدف تقویت جلسات خانگی قرآن کریم و باچشم انداز ۱۰ ساله، طرحی خانواده محور، خودجوش و مردم نهاد است و مساجد نقش هدایتی و محوری در اجرای طرح دارند.

وی در ادامه افزود: در مرکز استان به منظور کیفیت بخشی به این طرح هیئت اندیشه ورز متشکل از نخبگان فرهنگی و قرآنی و افراد تاثیرگذار تشکیل شده است که نقش راهبری دارند.

حجت الاسلام فتاحی در تشریح ساختار نهضت قرآنی نورالثقلین بیان کرد: این نهضت با تشکیل یک مرکز پشتیبان شامل ارکان مسجد، موسسه قرآنی، هیئت مذهبی شکل و با محوریت یک مدیر و یک مربی برگزار می‌شود.

وی گفت: محتوای آموزشی این طرح به صورت کتاب و نرم افزار تهیه و تدوین شده که در اختیار مخاطبان طرح قرار خواهد گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام عنوان کرد: همچنین با توجه به وضعیت موجود و شرایط بهداشتی، پیگیری‌ها و راه اندازی این طرح از طریق سامانه‌های مجازی شکل خواهد گرفت.

کد مطلب 4972400

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