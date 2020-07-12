طرح قرآنی «نورالثقلین» توسط تبلیغات اسلامی ایلام اجرا می شود

حجت الاسلام محمد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این طرح بیان کرد: این طرح با هدف تقویت جلسات خانگی قرآن کریم و باچشم انداز ۱۰ ساله، طرحی خانواده محور، خودجوش و مردم نهاد است و مساجد نقش هدایتی و محوری در اجرای طرح دارند.

وی در ادامه افزود: در مرکز استان به منظور کیفیت بخشی به این طرح هیئت اندیشه ورز متشکل از نخبگان فرهنگی و قرآنی و افراد تاثیرگذار تشکیل شده است که نقش راهبری دارند.

حجت الاسلام فتاحی در تشریح ساختار نهضت قرآنی نورالثقلین بیان کرد: این نهضت با تشکیل یک مرکز پشتیبان شامل ارکان مسجد، موسسه قرآنی، هیئت مذهبی شکل و با محوریت یک مدیر و یک مربی برگزار می‌شود.

وی گفت: محتوای آموزشی این طرح به صورت کتاب و نرم افزار تهیه و تدوین شده که در اختیار مخاطبان طرح قرار خواهد گرفت.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان ایلام عنوان کرد: همچنین با توجه به وضعیت موجود و شرایط بهداشتی، پیگیری‌ها و راه اندازی این طرح از طریق سامانه‌های مجازی شکل خواهد گرفت.