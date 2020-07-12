تشکیل پرونده درباره کوهنورد گمشده در دادسرای کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عزیززاده اظهارکرد: سه نفر در رابطه با پرونده کوهنورد گمشده در ارتفاعات جهان نمای کردکوی به دادسرا احضار شدند.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی گفت: پرونده در مرحله تحقیقات است و امروز مدیر گروه کوهنوردی و دو تن دیگر از عوامل این گروه برای بازجویی به دادسرای این شهرستان احضار و اظهارات آن ها دریافت شد.

عزیززاده افزود: صبح جمعه ۲۰ تیر خانم ۲۷ ساله که همراه با گروه کوهنوردی به ارتفاعات جهان نما کردکوی رفته بود مفقود شد و جستجوی امدادگران هلال احمر برای یافتن ردی از این خانم تاکنون بی نتیجه مانده است.

وی با بیان این که جستجوی نیروهای هلال احمر و مردم برای یافتن این کوهنورد ادامه دارد، گفت: به علت کرونا به این گروه برای صعود در شهرستان مجوز داده نشده بود اما این گروه غیرقانونی و از مسیرهای فرعی به ارتفاعات جهان نما صعود کرده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی ادامه داد: به جز سه نفر بقیه اعضای گروه به تهران بازگشته اند.