برگزاری مجمع عمومی فدراسیون والیبال در انتظار تصمیم مسئولان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس قوانین و مقررات جاری، تصمیم‌گیری برای زمان و مکان برگزاری مجامع عمومی و سالیانه فدراسیون‌ها بر عهده وزارت ورزش و جوانان است.

در همین ارتباط، فدراسیون والیبال پیشنهاد خود جهت برگزاری مجمع عمومی و سالیانه در اواخر تیرماه را به معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت متبوع اعلام نموده است، اما به دلیل مشکلات ناشی از گسترش و شیوع موج دوم بیماری کرونا و وضعیت قرمز در بعضی از استان‌های کشور، تا کنون تاریخ مشخصی برای برگزاری مجمع فدراسیون والیبال از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام نگردیده است.

در صورت نهایی شدن مکان و زمان برگزاری مجمع سالیانه و صدور مجوزهای لازم، روابط عمومی فدراسیون والیبال متعاقباً در این مورد اطلاع‌رسانی خواهد کرد.