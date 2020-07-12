پرداخت بیعانه در معاملات فضای مجازی کلاهبرداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان آنقی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: امروزه یکی از روش‌های متداول کلاهبرداران، درج تبلیغات اغوا کننده با قیمت‌های خیلی مناسب و درخواست بیعانه در فضای مجازی است.



وی ادامه داد: افراد کلاهبردار با مهندسی اجتماعی خریدار را متقاعد می‌کنند که برای خرید کالا مبلغی را به عنوان بیعانه بپردازد و پس از واریز وجه توسط خریدار، فرد کلاهبردار دیگر از طریق شماره درج شده در آگهی پاسخگو نیست.



این مقام انتظامی ملاقات حضوری با فرد آگهی دهنده را مهم‌ترین راه برای پیشگیری از این گونه کلاهبرداری برشمرد و تاکید کرد: شهروندان در استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش چون دیوار و شیپور توجه داشته باشند به هیچ عنوان پیش از رؤیت و دریافت کالا مبالغی را به عنوان بیعانه به حساب فرد آگهی دهنده، پرداخت نکنند.



آنقی در توصیه به شهروندان بیان کرد: هنگام مراجعه به سایت دیوار به تبلیغات اعتماد نکرده و حتی الامکان پرداخت را در محل و با بررسی صحت کالای خریداری شده با اگهی مندرج در سایت انجام دهید.



وی تصریح کرد: فروش جنس تقلبی از طریق تبانی فرد آگهی دهنده با فرد سومی که به عنوان کارشناس وارد معامله می‌شود و یا جا زدن فرد کلاهبردار به عنوان فروشنده اصلی از دیگر روش‌هایی که باید در خرید و فروش از این سایت‌ها بسیار مراقبت بود.



این مقام انتظامی عنوان کرد: متأسفانه در عمل کنترل دقیق و هدفمندی بر آگهی‌های بارگذاری شده روی سایت دیوار انجام نمی‌پذیرد تا جایی که از سه ماه گذشته تا کنون قریب ۳۴ پرونده قضائی در خصوص کلاهبرداری از طریق سایت دیوار در این پلیس تشکیل و در حال رسیدگی است.



وی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی موضوع را از طریق نشانی پلیس فتا بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.