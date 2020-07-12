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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۸

معاون کمیته امداد استان مرکزی خبر داد:

رشد ۴۴ درصدی جمع آوری زکات در استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال

رشد ۴۴ درصدی جمع آوری زکات در استان مرکزی در سه ماهه نخست امسال

اراک- معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان مرکزی گفت: در سه ماهه نخست امسال زکات جمع آوری شده در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور جلالی با بیان اینکه پرداخت به موقع زکات در رفع مشکلات اقتصادی و کاهش فقر مؤثر است، اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال ۶ میلیارد و ۹۹۴ میلیون تومان زکات در استان مرکزی جمع آوری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به فرهنگ سازی زکات توسط ائمه جمعه، تلاش‌های مبلغان و عاملان زکات بیان کرد: مصرف زکات جمع آوری شده در همان محل، امضا تفاهم نامه‌های کاربردی با مساجد، اطلاع رسانی محل مصرف زکات جمع آوری شده، استفاده از ظرفیت مبلغان سازمان تبلیغات و نقش مؤثر در آمدهای حاصل از زکات به منظور رفع فقر و محرومیت زدایی از دلایل افزایش درآمد زکات در سال جاری است.

جلالی ضمن تشکر از زکات پردازان گفت: مؤدیان، زکات پردازان و عموم مردم نیک اندیش استان مرکزی می‌توانند با حضور در امداد از نزدیک شاهد نقش اثر بخش زکات در توانمند سازی محرومان و مصارف زکات قرار گرفته و با اهمیت این واجب الهی در توانمند سازی کاهش آسیب‌های اجتماعی، احیای فرایض دینی و رفع گرفتاری، مشکلات فقرا و نیازمندان آشنا شوند.

کد مطلب 4972454

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