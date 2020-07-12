۲۶ هزار بیمار مشکوک به کرونا در بابل درمان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرزاد جلالی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از مراجعه ۲۶ هزار و ۱۵۰ بیمار مشکوک به کرونا از ابتدای اسفند تاکنون به مراکز درمانی و کلینیکهای بابل خبر داد و گفت: سه هزار و ۱۸۷ بیمار کرونایی هم از بیمارستانهای بابل ترخیص شدهاند.
جلالی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از استانهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند، گفت: استان مازندران از این قضیه مستثنی نیست و علیرغم هشدارها متأسفانه بسیاری از شهرهای استان در وضعیت قرمز و نارنجی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط مردم و عادی انگاری، علت اصلی شیوع مجدد این بیماری میباشد، تصریح کرد: سفر به استان مازندران در ایام تعطیل نیز از علتهای مهم وضعیت این روزهای استان میباشد بطوری که طبق آمارها در هر تعطیلی نزدیک به جمعیت استان، مسافر به این مناطق میآید که هم باعث آلودگی منطقه شده و هم مسافران این آلودگیها رابه شهرهای خود انتقال میدهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه نگرانی در فصل پاییز بیشتر از فصل تابستان میباشد، بیان داشت: در فصل پاییز همزمانی بیماری آنفلوانزا با ویروس کرونا مدیریت تشخیص و درمان این دو بیماری را بسیار سخت خواهد کرد. دکتر سید فرزاد جلالی با اشاره به اینکه کادر بهداشت و درمان عوارض زیادی را متحمل شده، افزود: آمار فزاینده بیماران بستری در شهرستان بابل زحمت کادر درمان را افزایش میدهد.
وی اذعان داشت: از مردم تقاضا میکنم که کرونا و استفاده از ماسک وسایر توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند. ماسک میتواند همراه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد در پیشگیری از بیماری مؤثر باشد.
جلالی بیان داشت: تعداد افرادی که در مراکز درمانی بابل به عنوان مبتلایان به کرونا بستری هستند به ۱۸۴ بیمار رسیده است در صورتی که نسبت به ۷۰ روز گذشته که به تعداد ۶۰ بیمار بستری در کل رسیده بودیم بسیار نگران کننده است.
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