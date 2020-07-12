۶ نیروی امنیتی افغانستان در حمله طالبان کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، «عباس کامیار» سخنگوی والی دایکندی افغانستان امروز یکشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: در حمله مسلحانه طالبان به پاسگاهی در شهرستان «پاتو» از توابع این ولایت ۴ نیروی امنیتی کشته شده اند.

سخنگوی والی دایکندی افغانستان در این باره گفت: در این حمله ۲ نیروی امنیتی نیز زخمی شده اند. همچنین، در عملیاتی که پس از این حمله صورت گرفت، ۱۲ نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شدند.

این درحالیست که طالبان تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است.

گفتنی است، از سال ۲۰۰۱ میلادی که ناتو به سرکردگی تروریست‌های آمریکایی و به بهانه مبارزه با عوامل حادثه ۱۱ سپتامبر به افغانستان لشگر کشی کرد، آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان دائماً در این کشور افزایش یافته و مرتباً موضوع گزارش‌های نهادهای بین المللی شده است.