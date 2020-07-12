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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۳۶

لحظاتی پیش؛

زلزله ۳.۵ ریشتری فیروزکوه را لرزاند

زلزله ۳.۵ ریشتری فیروزکوه را لرزاند

فیروزکوه- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر لحظاتی قبل فیروزکوه را برای هفتمین بار لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر لحظاتی قبل فیروزکوه را لرزاند.

بر اساس این گزارش محل وقوع این زمین لرزه مرز استان‌های تهران و سمنان، حوالی فیروزکوه بوده است.

گفتنی است که زمان وقوع این حادثه ۲۱ و ۷ دقیقه ثبت شده که در طول جغرافیایی ۵۲.۶۱ و عرض جغرافیایی ۳۵.۶ و عمق ۸ کیلومتر رخ داده است.

لازم به ذکر است که نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع ۲۲ کیلومتری فیروزکوه (تهران) و ۲۴ کیلومتری ارجمند (تهران) و ۴۰ کیلومتری کیلان (تهران) است و همچنین ۷۰ کیلومتری سمنان و ۱۱۰ کیلومتری تهران می‌باشد.

کد مطلب 4972498

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