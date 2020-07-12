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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۵۴

آخرین آمار از زبان یزدانپناه؛

قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۳۴ نفر رسیدند

قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۳۴ نفر رسیدند

یاسوج- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از فوت سی و چهارمین فرد مبتلا به کرونا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان پناه یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگاران افزود: متأسفانه یک بیمار ۴۶ ساله دارای مشکل زمین‌ه ای ریوی شدید جان خود را بر اثر کرونا از دست داد تا آمار قربانیان کرونای استان به ۳۴ نفر برسد.

یزدان‌پناه با اشاره به آمارهای جدید شناسایی کرونا در استان، عنوان کرد: ۸۳ نمونه از آزمایشگاه مولکولی سلولی یاسوج طی یکشنبه دریافت شد که بیشترین موارد مثبت کرونا مربوط به شهرستان باشت با ۳۵ درصد بود.

یزدان‌پناه با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۸ بیمار در بیمارستان‌های معین کرونا در استان بستری هستند، اظهار کرد: ۷۰ نفر مبتلای قطعی کرونا در میان این افراد شناسایی شده است.

وی افزود: ۸ بیمار کرونایی نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تاکنون یک هزار و ۶۶۳ نفر از بیماران کرونای استان به شکل قطعی بهبود یافتند.

کد مطلب 4972510

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