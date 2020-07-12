۵ کارمند یک شعبه بانک در قزوین به کرونا مبتلا شدند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفتار ویروس کرونا در دوره جدید تغییر کرده و به صورت دیگری برای مبتلایان مشکل ایجاد میکند و اگر مراقبت نکنیم باید هزینههای زیادی را متقبل شویم.
وی افزود: مثلث فاصله گذاری اجتماعی، رعایت پروتکلهای بهداشتی و زدن ماسک مهمترین راهکار مقابله با ویروس کرونا است و اگر این راهکارها جدی گرفته نشود از وضعیت زرد به قرمز خواهیم رسید.
حبیبی تصریح کرد: در حال حاضر بانکها و شهرداریها از جمله دستگاههایی هستند که با بیشترین ارباب رجوع مواجهند لذا ضرورت دارد در این مکانها مراقبتهای بیشتری صورت گیرد.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و تاکید ستاد استانی تاکید جدی شده تا همه کارکنان دولت و ارباب رجوع ادارات در محیطهای اداری باید حتماً از ماسک استفاده کنند.
حبیبی گفت: بر اساس بررسیهای صورت گرفته و بازدیدهای موردی متأسفانه در بانکها کمترین میزان رعایت بهداشتی صورت گرفته و بی توجهی به نکات بهداشتی کاملاً مشهود است و در روزهای گذشته به برخی رؤسای شعب تذکر داده شده بود.
وی اظهار داشت: علیرغم تذکر کتبی و شفاهی و موردی همچنان بارها گزارشهایی در خصوص بی توجهی به نکات بهداشتی و جدی نگرفتن این ویروس در بانکها از سوی کارکنان و مراجعه کنندگان دریافت شد که سلامت کارکنان بانکها را به خطر افتاده است و شهروندان را هم دچار نگرانی کرده است.
۵ کارمند یک بانک در قزوین به کرونا مبتلا شدند
معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآور شد: یکی از شعبات بانکها در مرکز استان که دارای ۶ کارمند بوده متأسفانه به دلیل بی توجهی به نکات بهداشتی تعداد ۵ نفر از این شاغلان به ویروس کرونا مبتلا شدهاند.
وی بیان کرد: این شعبه بانکی به دلیل آلودگی تا اطلاع ثانوی تعطیل شده و از چرخه خدمت رسانی خارج شده است.
حبیبی یادآور شد: در روزهای اخیر شاهد افزایش ابتلاء به ویروس کرونا در قزوین هستیم و باید محدودیتها و فاصله گذاری اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد تا وضعیت به حالت هشدار نرسد.
سخنگوی ستاد کرونای استان قزوین اظهار داشت: از ناظران بهداشتی درخواست میکنیم با سرکشی به ادارات و بانکها وضعیت سلامت محیطهای اداری را کنترل کنند تا شرایط از هشدار نرسد.
مردم ویروس را جدی بگیرند
حبیبی در ادامه ویروس کرونا را مرگ بار و خطرناک دانست و اظهار داشت: مردم نباید تهدید این ویروس را فراموش کنند و با بی احتیاطی از خطر مرگ بار آن غفلت کنند لذا در این شرایط توصیه اکید داریم تا با زدن ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و توجه به پروتکلهای بهداشتی مراقب سلامت خود باشند و از حضور در مراکز پر جمعیت از جمله بازار، مجتمعهای تجاری، خودداری کنند.
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