فلوریدای آمریکا رکورد نیویورک را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، همزمان با تلاشهای دولت آمریکا برای بازگشایی مدارس و دانشگاهها و برگزاری گردهمایی های اعتراضی علیه زدن ماسک در ایالات میشیگان و میسوری، ایالت فلوریدای آمریکا روز یکشنبه با تأیید ابتلای بیش از ۱۵۰۰۰ نفر به ویروس کووید -۱۹ ظرف ۲۴ ساعت گذشته، رکوردی جدید را از نظر نرخ ابتلا به این بیماری ویروسی ثبت کرد.

به گفته تحلیلگران اگر ایالت فلوریدا کشوری مستقل بود، از نظر شمار مبتلایان پس از کشورهای ایالات متحده، برزیل و هند در مرتبه چهارم جهان قرار می گرفت.

در حال حاضر، نرخ رشد روزانه موارد ابتلا در ایالت فلوریدا از بیشترین نرخ روزانه ابتلا در هر یک از کشورهای اروپایی بالاتر است.

این ایالت همچنین رکورد ایالت نیویورک- با ثبت ۱۲،۸۴۷ مورد ابتلای جدید در روز دهم آوریل- به عنوان کانون شیوع این بیماری در ایالات متحده را شکست.

گفتنی است که فعالان ضد ماسک در چندین ایالت آمریکا از جمله فلوریدا و میشیگان اعتراضاتی را علیه احکام محلی برگزاری کرده و مدعی هستند که این گونه تدابیر بهداشتی ناقض آزادیهای فردی است!