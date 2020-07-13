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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۳

مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان:

والدین اصفهانی در شرایط کرونایی واکسیناسیون اطفال را جدی بگیرند

والدین اصفهانی در شرایط کرونایی واکسیناسیون اطفال را جدی بگیرند

اصفهان- مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت اصفهان گفت: در شرایطی که ویروس کرونا پاندمیک شده است، والدین اصفهانی باید واکسیناسیون فرزندانشان را جدی بگیرند.

رضا فدایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به قدمت هشتاد ساله واکسیناسیون در ایران، اظهار داشت: کودکان از بدو تولد تا شش سالگی طبق الگوی مشخص و برای مصونیت از ده بیماری واکسینه می‌شوند.

وی اظهارات کارشناسی نشده توسط سلبریتی ها در فضای مجازی را که بر عدم واکسیناسیون اطفال تاکید داشتند به شدت رد کرد و گفت: در شرایطی که ویروس کرونا پاندمیک شده چنانچه نسبت به واکسیناسیون غفلت شود بیماری‌هایی که تا مرحله ریشه کنی پیش رفته اند دوباره در جامعه فراگیر می‌شود.

مسئول بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت اصفهان با تاکید بر عملیات واکسیناسیون برای کودکان طبق زمان بندی اعلام شده، تصریح کرد: والدین نسبت به واکسیناسیون کودکان اقدام کنند تا سلامتی فرزندان تضمین شود.

وی افزود: در استان اصفهان سالانه بالغ بر ۷۰ هزار نوزاد متولد می‌شود که از بدو تولد تا دبستان و پس از آن هر ده سال یک بار واکسیناسیون طبق برنامه ریزی انجام می‌شود.

فدایی با اشاره به اینکه شهروندان اصفهان فریب حرف‌های نسنجیده جاری در فضای مجازی را نمی‌خورند، گفت: اگرچه در ایام قرنطینه مراجعات شهروندان اصفهان به مراکز واکسیناسیون کاهش یافت اما پس از آن پیگیری والدین نسبت به واکسیناسیون فرزندانشان روال عادی پیدا کرد.

کد مطلب 4972520

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