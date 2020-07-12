به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین قاضی زاده هاشمی در استودیو گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: رسیدگی و حل و فصل مشکلات اقتصاد مردم گرا در جامعه و مردم نهاد کردن اقتصاد کشور از جمله اولویت‌های در دستور کار مجلس است.

او ادامه داد: در شرایط فعلی، با توجه به ایجاد هجمه‌های رسانه‌ای مخالف با مجلس که به انواع گوناگون سعی به تخریب و بزرگنمایی برخی غیر واقعیات می‌باشد گویی عده‌ای در تلاشند تا مجلس را از مسیر درست خارج کرده و این گونه بنمایند که مجلس تکیه گاه محکمی برای مردم نیست اما حقیقت چیزی جز این است و سعی و اهتمام مجلس و نمایندگان بر این بوده و هست تا همواره مشکلات و معضلات مردم و اقتصاد مردمی را مرتفع کند و برای جامعه تکیه گاهی مطمئن باشد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در سوی دیگر استودیو گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد اولویت دار در رأس اقدامات مجلس جدید است. او ادامه داد: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می‌توانیم جایگزین نمائیم در این خصوص در طول سه سال اخیر که تأکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته هیچ عدد و رقمی و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده عبارت است از؛ محاسبه سهم مولد سازی دولت، رسیدگی به موضوع تغییرات در بحث پایه‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، رسیدگی به موضوع مهم مدیریت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، نکته جالب اینکه اگر بودجه عمومی کشور را مثلاً بر اساس سه سال گذشته، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها حدوداً سه برابر بودجه عمومی کشور است این موضوع باید در سر فصل‌های اولویت دار مجلس قرار بگیرد و قابل اغماض نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به رسیدگی به اوضاع معیشت مردم گفت: رسیدگی به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی، یکی از مصادیقی است که در سرفصل اولویت‌های رسیدگی ما قرار گرفته، طبق امار در کلان شهرها حدود دو و نیم میلیون واحد خالی وجود دارد و به واسطه خالی بودن این تعداد واحد مسکونی نوسانات افزایشی زیادی به بازار مسکن و در سمت تقاضا پدید آمده است.

او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندین میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور نتوانسته اند از سهام عدالت نفع ببرند.

قاضی زاده هاشمی در سوی دیگر استودیو در خصوص اثر بخش بودن استیضاح وزرا با پرسش و پاسخ از رئیس جمهور در مدت زمان یکسال باقیمانده دولت گفت: نمایندگان مجلس در مقابل با مجریان قانون باید با نیم نگاهی به توانایی‌های مجری قوانین به گونه‌ای مصوبه بگذارند که پیامدهای اجرایی آن پیش بینی شده باشد زیرا برخی از عدم اجراها در سرنوشت مصوبات به این بر می‌گردد که برخی نمایندگان به عواقب اجرایی مصوبه نیاندیشیده اند.

او با بیان اینکه معمولاً دولتها در پایان سال چهارم و یا هشتم خود، دچار فرسودگی، اشتباه و خستگی می‌شوند در این لحظه مجلس باید اوضاع را درک کند و بر اساس مصلحت عمل کند.

پورابراهیمی در استودیو در خصوص رسیدگی به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: این بحث در سال ۹۵ در مبحث رسیدگی به اصلاح مالیات‌های مستقیم صورت گرفت از آن سال تاکنون به سبب کوتاهی وزارت راه و شهرسازی اقداماتی پیش نرفت اما وزیر فعلی با نگاهی جدید در حال پیگیری موضوع هستند. در این راستا امروز کلیات بحث به تصویب رسیده، باید به سراغ بررسی جزئیات طرح برویم و در صورت امکان آنها را نیز تصویب کنیم.

او ادامه داد: در اصلاحیه جدید متن لایحه مالیات بر خانه‌های خالی، رقم مالیات به گونه‌ای می‌باشد که بازدارندگی داشته باشد زیرا در مصوب سال ۹۵ حد مالیات مقداری بود که برای دارنده ملک بازدارندگی نداشت.