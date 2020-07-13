به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان صبح دوشنبه در حاشیه آئین بهره‌برداری از طرح آب‌رسانی به شهر پیشوا از تصفیه‌خانه هفتم آب تهران اظهار داشت: با یاری خدا توفیقی فراهم شد که از نیمه سال گذشته پویشی تحت عنوان «هر هفته الف. ب. ایران» با این تعبیر که «الف. ب» در مقام تمثیل سمبل آغازین الفبا است را اجرا کنیم.

۵۷ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور مختص به صنعت آب و برق است

وی با اشاره به اینکه زیربنا ی هر کار آب و برق بوده و سعی کنیم مجموعه تلاش با برنامه‌ای را تنظیم کنیم گفت: در این زمینه خواستیم بیش از هر چیز به خانواده صنعت آب و برق در دولت و بخش خصوصی نشاط دهیم که ظرفیت خوبی در بخش اجرایی و مهندسی و مدیریتی وجود دارد که می‌تواند آسایش و امنیت خاطر مردم را فراهم و در سطح منطقه نیز منشأ اثر اشتغال مؤثری را برای نیروهای کارآمد کشور در بازارهای منطقه ایجاد کند.

اردکانیان با اشاره به اینکه امسال سال پنجم و یا ششمی است که به طور متوالی صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق در صدر صادرات فنی و مهندسی کشور قرار گرفته، گفت: بیش از ۵۷ درصد صادرات خدمات فنی مهندسی کشور مختص به صنعت آب و برق با حضور شرکت‌های متعدد مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات به ویژه تجهیزات برقی در سطح منطقه و مناطق دورتر مثل آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای جنوبی است که ثمره ۴ دهه خود اتکایی و توجه به توان و ظرفیت‌های داخلی می‌باشد.

۶۴۰ میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه‌های ۷ و ۸ جنوب تهران به کار گرفته شده

وزیر نیرو عنوان داشت: پویش سال گذشته نتیجه خوبی داد و ما به وعده‌ای که به دولت و مردم داده‌ایم با لطف خدا وفا نمودیم و ۲۰ اسفند بود که ما ۲۲۷ پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۳۳ میلیارد تومان به ثمر رسید و به اتکا آن تجربه و با اعتماد به نفسی که حاصل شد امسال کار بزرگ‌تری آغاز و ۲۵۰ پروژه را در یک سال تحریمی با اتکا به منابع داخلی کلید زدیم.

وی با بیان اینکه از ۶۸۷ میلیارد تومان مبلغ ۶۴۰ میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه‌های ۷ و ۸ جنوب تهران به کار گرفته شده است، گفت: از این ۶۴۰ میلیارد تومان حتی یک ریال بودجه دولتی نیست، تدارک و مدیریت این منابع و فراهم آوری تجهیزات و برنامه ریزی برای اجرا بسیار بزرگ‌تر از اعتباری است که یک دستگاه و وزارتخانه و یک مدیر داده شود.

اردکانیان بیان داشت: این موضوع ثمره سطح بالای شعور و آگاهی ملت ایران است که در سخت‌ترین سال‌های تحریم که چشم دنیا به این جنگ نابرابر بوده این بار هم مثل جنگ تحمیلی ملت ایران ققنوس وارد از خاکستر تحریم‌های ظالمانه بر خواهد خواست و سطح بالایی از خود اتکایی و فاصله گرفتن از درآمد نفتی را به نمایش خواهد گذاشت.

وزیر نیرو عنوان داشت: وقتی قرار است ما از درآمدهای نفتی و خام فروشی رها شویم زیبایی مکر الهی در این است که این کار توسط دشمنان ما صورت بگیرد، ما می‌دانیم که تحریم سخت است و از تحریم استقبال نمی‌کنیم و تمام تلاش را برای شکستن آن به کار می‌گیریم اما حالا که تحمیل شد قطعاً از دل تحریم‌های تحمیلی دستاوردهایی را حاصل خواهیم کرد که باور ظرفیت و و توجه به منابع سرشاری است که در این کشور قرار دارد.

افتتاح پروژه‌های عظیم طی پایان هفته در هرمزگان

وی اظهار داشت: مجموعه پروژه‌های امسال که تا امروز ۳۵ پروژه در ۱۳ استان افتتاح شده ۱۱ هزار و ۳۱۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته از سد و آبرسانی شهری و روستایی و احداث تصفیه خانه و فاضلاب گرفته تا نیروگاه‌های حرارتی و تجدید پذیر و انشاالله تا پایان این هفته پروژه‌های عظیمی با سرمایه گذاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در استان هرمزگان افتتاح خواهد شد و طرح‌های مهم تأمین آب سالم و با کیفیت برای مردم بندرعباس و مردم بشا گرد و راه اندازی نیروگاه حرارتی قشم جز این طرح‌ها خواهد بود و مجموعاً ۴۲ پروژه با ۱۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده که تا پایان سال این چرخ خواهد چرخید و قطار پویش در یک یا ۲ استان توقف خواهد داشت.

اردکانیان گفت: تلاش و پیگیری‌های نمایندگان در چارچوبی که رهبر فرمودند می‌تواند در سال آخر فعالیت دولت چرخ‌های اجرایی را سرعت بخشد.

افتتاح ۴ واحد تصفیه خانه تا پایان امسال در غرب تهران / تصفیه ‏‬ ۷۰ درصد فاضلاب توسط ۲ تصفیه جنوب تهران

وزیر نیرو با اشاره به اینکه امروز موضوع جمع آوری و تصفیه فاضلاب از موارد مهمی است که نه تنها در کشور که در سطح جهان وجود دارد افزود: زمانی این موضوع از لحاظ بهداشت محیط مطرح بود اما امروز استفاده از پساب تصفیه شده مطرح است که برای تغذیه آبخوان‌ها و مصرف کشاورزی از این آب استفاده خواهد شد.

وی عنوان داشت: هم اکنون ۱۲ تصفیه خانه فاضلاب در طرح بلند مدت تهران با جمعیت وسیع مد نظر است که از این تعداد ۶ تصفیه خانه در مدار بهره برداری قرار دارد و تا پایان امسال ۴ واحد دیگر در غرب تهران افتتاح خواهد شد و ۲ واحد امروز که کلنگ زنی می‌شوند تا ۱۴۰۳ به مدار بهره برداری خواهد آمد و فقط ۲ تصفیه خانه جنوب تهران و فیروز بهرام در غرب تهران قادر هستند که ۷۰ درصد فاضلاب تولیدی را تصفیه کنند که به معنای این است که جمعیت قابل توجهی از تهران تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

اردکانیان در خصوص شبکه جمع آوری در تهران گفت: این شبکه در تهران حدود ۹ هزار کیلومتر است که ۶ هزار و ۹۰۰ کیلومتر اجرا شده و بیش از ۶۰ درصد در این دولت صورت گرفته است و تمرکز بیشتر بر تصفیه خانه‌های فاضلاب است و ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر باقی مانده ظرف ۴ سال آینده تکمیل می‌شود و ما از پایتخت‌هایی خواهیم بود که از این مگا پروژه بهره مند می‌شویم.