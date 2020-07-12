همایش مجازی «با ماسک لبخند بزن بوشهر» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر یکشنبه‌شب در این همایش مجازی اظهار داشت: در راستای مقابله با شیوع کرونا طرح‌ها و برنامه‌های متعددی در استان بوشهر طراحی و اجرا شده است.

مجید خورشیدی با تقدیر از تلاش صورت گرفته برای برگزاری همایش با ماسک لبخند بزن بوشهر بیان کرد: ترویج و فرهنگ سازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی به‌ویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مهم‌ترین اهداف این همایش است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به پخش پیام زنده چهره‌های ملی، فرهنگی، ورزشی و افراد تأثیرگذار در این همایش اضافه کرد: این همایش در سالن لیان اجرا و به صورت زنده از صدا و سیما و صفحات پربازدید اینستاگرام پخش شد.

وی از اهداف این همایش به ترویج سلامت و ارائه یک سری نکته‌های آموزشی مؤثر برای مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: تلاش شد تا از طریق فضای مجازی علاوه بر مردم استان بتوانیم در خارج از استان نیز مخاطبانی داشته باشیم.

خورشیدی با اشاره به نیاز مردم به نشاط و شادابی خاطرنشان کرد: این برنامه طی ۹۰ دقیقه اجرا و پخش شد که امیدواریم زمینه‌ساز ترویج نشاط بوده باشد.

تقدیر از دست اندرکاران امر سلامت، تجلیل از مقام شهدای سلامت، پخش بخشی از فعالیت کارکنان مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای خلیج فارس، پخش موسیقی زنده و پیام‌های نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و استاندار، وزرای کشور، بهداشت و معاون بهداشتی وزیر بهداشت از جمله برنامه‌های این همایش بود.