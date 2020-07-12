به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان‌بابایی یکشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر از نظر تعداد موارد ابتلاء و بستری‌های بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار دارد.

وی به بهبود وضعیت استان بوشهر طی دو روز گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بی توجهی به پروتکل‌های بهداشتی باعث افزایش تعداد مبتلایان به کرونا شده است و در حال حاضر بهترین راهکار کاهش خطرات کرونا استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است.

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اینکه روند بیماران در استان بوشهر رو به بهبود است، اضافه کرد: مدیریت خوبی طی این مدت در استان بوشهر صورت گرفته و در زمینه بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه نیز مشکلی وجود ندارد.

افزودن ۲۵ تخت مراقبت‌های ویژه

وی از اضافه شدن ۲۵ تخت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر تا آخر هفته جاری خبر داد و بیان کرد: این تخت‌ها با تمام امکانات از جمله دستگاه ونتیلاتور و تجهیزات کمک تنفس اضافه می‌شوند.

جان‌بابایی با ابراز امیدواری برای بهره‌برداری از بیمارستان ۱۱۰ تختی شهدای هسته‌ای بوشهر تا مهرماه امسال افزود: دستگاه کمک تنفسی بیمارستان‌های استان بوشهر به زودی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به استان‌های تهران، خراسان رضوی، مازندران و فارس روند صعودی داشته‌اند گفت: شرایط کرونایی در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه و دیگر استان‌ها در حال بهبود است.

معاون درمان وزارت بهداشت با تقدیر از عملکرد خوب استان بوشهر در عرصه فرهنگ‌سازی رعایت پروتکل بهداشتی تاکید کرد: رعایت پروتکل بهداشتی و استفاده از ماسک باعث کاهش مراجعات مردم به بیمارستان‌ها می‌شود.

تلاش محققان ایرانی برای تولید واکسن کرونا

وی از تأمین نیازهای استان‌هایی که در شرایط سخت قرار دارند خبر داد و اظهار داشت: با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، تخت‌های مراقبت‌های ویژه، دستگاه ونتیلاتور و تجهیزات کمک تنفسی تولید می‌شود.

جان‌بابایی از تلاش متخصصان و محققان ایرانی برای تولید واکسن کرونا خبر داد و اضافه کرد: در حال حاضر نمی‌توان به میزان پیشرفت آن پرداخت تا زمانی که به محصول برسد.

وی خاطرنشان کرد: برای درمان بیماری کووید ۱۹ در کشور مواد اولیه برای تولید داروی «رمدسیویر» وارد شده و اکنون تولید این دارو در فاز مطالعاتی و تحقیقاتی است.