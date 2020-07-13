نگاه وزارت نیرو به استان تهران جامع و راهبردی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی صبح دوشنبه در مراسم پویش «هر هفته الف. ب. ایران» «ساخت و سازها» و «ساز و کارها» که با حضور رضا اردکانیان، وزیر نیرو انجام شد اظهار داشت: افتتاح طرح آبرسانی به پیشوا از سد ماملو مطالبه‌ای بود که به تعویق افتاده بود و امروز محقق شد.

استاندار تهران با بیان اینکه همزمان با این طرح مخزن ۲۰ هزار متر مکعبی محمود اباد و عملیات اجرایی ۷ و ۸ فاضلاب جنوب تهران گفت: این عملیات‌ها نشان دهنده این است که همه ما در عمل یک نگاه راهبردی و جامع نگر را برای استان تهران و به ویژه جنوب شرق استان در برنامه‌های وزارت نیرو شاهد بوده ایم.

وی بیان داشت: اگر امروز شاهد نشست زمین در این منطقه هستیم به دلیل بهره برداری بی رویه از آب‌های زیرزمینی بوده و به این دلیل بوده که ما یک نگاه کلان نداشتیم که اگر ۳۳۰ میلیون متر مکعب در سال فاضلاب را تصفیه کنیم و در آب‌های کشاورزی مورد استفاده قرار دهیم و چاه‌ها را ذخیره کنیم می‌توانیم از فرونشست جلوگیری کنیم لذا برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی نگاه علمی و تخصصی است که توانست تداوم پیدا کند.

محسنی بندپی عنوان داشت: انشاالله شاهد این باشیم که «پویش همه با هم» برای تأمین زیرساخت‌ها و هم نگاه به معیشت و وضعیت کنونی که با کرونا کمی آزرده شده تداوم یابد اما باید در نظر داشته باشیم که جامع نگری وزارت نیرو متوقف نشده است و نباید به بهانه کرونا از معیشت و افتتاح طرح‌ها غافل شد.

وی با تاکید بر ادامه و رعایت فاصله گذاری اجتماعی گفت: امیدواریم زودتر زنجیره کرونا را شکست دهیم و با مبارزه همه جانبه با کرونا رویه خدمت و جامع نگری را تداوم بخشیم.