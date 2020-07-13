تصادفات فوتی در استان قم ۹ درصد افزایش داشته است

سرهنگ احمد خدایاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد فوتی‌های سوانح رانندگی در جاده‌های استان قم گفت: در سه ماهه ابتدایی سال در تصادفات جاده‌ای استان ۴۸ نفر جانشان را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که تعداد فوتی‌ها ۴۴ نفر بوده متأسفانه شاهد افزایش ۹ درصدی هستیم.

وی در ادامه از کاهش تصادفات جرحی در سه ماهه نخست سال ۹۹ امسال خبر داد و تصریح کرد: در سه ماه ابتدای پارسال ۲۱۹ نفر در تصادفات جاده‌ای استان قم مجروح شدن که امسال با کاهش ۱۲ درصدی به تعداد ۱۹۲ نفر رسیده است.

جانشین پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان قم با اشاره به افزایش تردد خودروها در محورهای مواصلاتی استان قم در خردادماه افزود: میزان تردد خودروها طی خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چهار درصدی داشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۲۷ درصد از تصادفات به وقوع پیوسته در راه‌های استان قم در محورهای فرعی و روستایی بوده است، گفت: بیشتر تصادفات در اتوبان قم-تهران، جاده سلفچگان و کمربندی امام علی (ع) رخ داده است.

سرهنگ خدایاری در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر سوانح رانندگی در جاده‌های قم بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ رخ می‌دهد، افزود: ۴۸ درصد علت تصادفات عدم توجه به جلو و سپس عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه است.

وی در پایان گفت: برخورد با تخلفات طی سه ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد افزایش داشته است.