پیشتازی «آندری دودا» در انتخابات ریاست جمهوری لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج رأی پرسی در حوزه های رأی گیری نشان می دهد که «آندری دودا» با ۵۰.۴ درصد آراء از رقیب خود، «رافال ترزاسکوفسکی» با ۴۹.۶ درصد آراء پیش است.

در واقع این دو رقیب انتخاباتی با اختلافی اندک برای کسب مسند ریاست جمهوری این کشور اروپایی رقابت می کنند.

انتظار می رود که نتایج رسمی این انتخابات روز دوشنبه یا سه شنبه اعلام شوند.

دودا که از حمایت دولت و همچنین حزب دست راستی و حاکم «قانون و عدالت» برخوردار است، جهت کسب مجدد پست ریاست جمهوری برای یک دوره پنج ساله دیگر آنهم بر مبنای ارزشهای سنتی و بودجه اجتماعی در این کشور اروپایی رقابت می کند.

در مقابل، ترزاسکوفسکی، قانونگذار پیشین در پارلمان اروپا که با اندکی تأخیر به عرصه رقابتها پیوست، با امحای ارزشهای دموکراتیک تحت حزب حاکم مبارزه می کند. وی نماینده حزب اپوزیسیون میانه موسوم به «خط مشی مدنی» است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ در این کشور قدرت را در دست داشت.