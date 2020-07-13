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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۳

استاندار کردستان:

۳۵۰ کلاس درس تا دو سال آینده در کردستان ساخته می‌شود

۳۵۰ کلاس درس تا دو سال آینده در کردستان ساخته می‌شود

سنندج - استاندار کردستان گفت: ۳۵۰ کلاس درس طی دو سال آیندە در شهرها و روستاهای استان ساختە و بە بهرە برداری می‌رسد.

بە گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا با بیان اینکه تفاهم نامه‌ای با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس برای احداث ۳۵۰ کلاس درس امضا شد، اظهار داشت: بر مبنای این تفاهم نامه و در راستای اجرای طرح تحولی آجر به آجر تا دو سال آینده ۳۵۰ کلاس درس با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان ساخته خواهد شد و در اختیار دانش آموزان کردستانی قرار می‌گیرد.

وی افزود: از مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده ۶۰ میلیارد تومان آن از اعتبارات کشوری و ۴۰ میلیارد تومان از منابع استانی تأمین خواهد شد.

استاندار کردستان ساخت ۳۵۰ کلاس درس در استان را در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و بهبود فضاهای آموزشی عنوان کرد و یادآور شد: ایجاد این تعداد کلاس درس می‌تواند سرانه آموزشی در استان را بهبود ببخشد و زمینه آموزش مناسب‌تر برای دانش آموزان را فراهم کند.

کد مطلب 4972580

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