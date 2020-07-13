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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۷

در سایه اهمال کاری عمدی صهیونیستها صورت می گیرد؛

گسترش بیماری های واگیردار و کرونا در میان اسرای فلسطینی

گسترش بیماری های واگیردار و کرونا در میان اسرای فلسطینی

یک نهاد فلسطینی با صدور بیانیه ای از گسترش بیماری های واگیر دار به ویژه ویروس کرونا در میان اسرای فلسطینی در سایه بی توجهی عامدانه مسئولان رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، هیأت امور اسیران و آزادگان فلسطینی روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «کمال ابو وعر» اسیر فلسطینی ۴۶ ساله که در زندان رژیم صهیونیستی به سر می برد و از بیماری سرطان رنج می برد به ویروس کرونا نیز مبتلا شده است.

در این بیانیه آمده است: مسئولان زندان اسرائیل اذعان کرده اند که ابو وعر به کرونا مبتلا شده است.

در ادامه این بیانیه نوشته شده است: صهیونیستها در قبال سلامتی اسرای فلسطینی به صورت تعمدی اهمال کاری کرده و این مسأله باعث گسترش بیماری های واگیر دار در میان آنها شده است.

هیأت امور اسیران فلسطینی اعلام کرد که حال این اسیر فلسطینی بسیار وخیم بوده و صهیونیستها، مسئولیت محافظت از جان وی را بر عهده دارند.

پیش از این نیز، هیأت فلسطینی، نسبت به اوضاع وخیم بهداشتی اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داده بود.

کد مطلب 4972582
فاطمه صالحی

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