گسترش بیماری های واگیردار و کرونا در میان اسرای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، هیأت امور اسیران و آزادگان فلسطینی روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرد که «کمال ابو وعر» اسیر فلسطینی ۴۶ ساله که در زندان رژیم صهیونیستی به سر می برد و از بیماری سرطان رنج می برد به ویروس کرونا نیز مبتلا شده است.

در این بیانیه آمده است: مسئولان زندان اسرائیل اذعان کرده اند که ابو وعر به کرونا مبتلا شده است.

در ادامه این بیانیه نوشته شده است: صهیونیستها در قبال سلامتی اسرای فلسطینی به صورت تعمدی اهمال کاری کرده و این مسأله باعث گسترش بیماری های واگیر دار در میان آنها شده است.

هیأت امور اسیران فلسطینی اعلام کرد که حال این اسیر فلسطینی بسیار وخیم بوده و صهیونیستها، مسئولیت محافظت از جان وی را بر عهده دارند.

پیش از این نیز، هیأت فلسطینی، نسبت به اوضاع وخیم بهداشتی اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی هشدار داده بود.