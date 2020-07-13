۹ قلم‌ تجهیزات پزشکی به بانک امانات هلال احمر طبس اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر حسن پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال احمر بیان کرد: جمعیت هلال احمر طبس تلاش دارد از طریق بانک امانات پزشکی نیاز درمانی قشر محروم را رفع کند.

وی از وجود ۱۵ قلم کالا در بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر شهرستان طبس خبر داد و افزود: تخت بیمارستانی، کپسول اکسیژن، مانومتر از جمله اقلام موجود در بانک است.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس ادامه داد: همچنین کالاهایی مانند دستگاه فشار خون، تشک مواج، واکر، ویلچر های معمولی، ارتوپدی و غیره برای امانت نگهداری می شود.

حسن پور با بیان اینکه از سال ۹۸ تاکنون ۷۲ نفر تجهیزات مورد نیاز شان را به امانت دریافت کرده اند، افزود: امید است بتوانیم از طریق این بانک خدمت شایسته ای به قشر محروم ایفا کنیم.

وی خواستار حمایت مردم و خیرین از بانک امانات تجهیزات پزشکی طبس شد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۱ مورد انواع تجهیزات پزشکی به تعداد ۹ قلم کالا به بانک اهدا شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر طبس ادامه داد: این اقلام به ارزش ۲۹۰ میلیون ریال بوده که توسط خیرین به این بانک اهدا شده است.