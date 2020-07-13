خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- طاهر خیری*؛ روزهای گرم و بلند تابستان که فرا می‌رسد مصرف آب مردم هم با شیب تندی سیر صعودی پیدا می‌کند. قضیه تابستان امسال، اما کمی فرق می‌کند. میهمان ناخوانده‌ای به نام ویروس کرونا چند ماهی است که سایه نحسش را بر زندگی ما گسترانیده و خیال رفتن ندارد. همین ویروس وارداتی ناچارمان کرده در رعایت بهداشت و نظافت شخصی وسواس به خرج دهیم و لاجرم از آب بیشتری استفاده کنیم.

همین دو عامل کافیست تا آب مصرفی شهروندان تبریزی در روزهایی ابتدایی تیر ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۰ درصد افزایش یابد و به ۲۵۰ لیتر برای هر فرد در شبانه روز برسد.

افزایش در مصرف آب، باعث شده است آب مشترکان مناطق مختلف شهر تبریز به صورت نوبتی قطع و یا با افت فشار مواجه شود. قطعی مکرر و چند ساعته آب که در ابتدا بدون اطلاع رسانی قبلی بود حالا به چالشی اساسی برای شهروندان تبدیل شده است و آنان دغدغه قطعی دامنه دار و طولانی مدت آب مصرفی شأن را دارند.

البته به نظر می‌رسد نه تنها در توزیع آب شرب مشترکان تبریزی در سال‌های گذشته جانب عدالت و انصاف رعایت نشده است، بلکه اکنون نیز در قطعی این مایه حیات، تبعیض فاحش صورت می‌گیرد و آب مناطق کم برخوردار و فقیر نشین شهر با دفعات زیاد قطع می‌شود و مرفه‌های بالا نشین چنین مشکلی را احساس نمی‌کنند.

مشکل کمبود آب در تبریز مربوط به امسال و پارسال نیست و از سال‌ها قبل بوده است. زرینه رود از قدیم به عنوان منبع اصلی تأمین آب این شهر مطرح بوده، اما کاهش بارندگی در سال‌های اخیر آن‌را از رمق انداخته است و خطر بی آبی و کمبود، تبریز را تهدید می‌کند. امری که اگر در طرح انتقال آب رودخانه ارس به این شهر تسریع نشود به یک بحران در آینده نزدیک تبدیل خواهد شد.

واقعیت این است که قیمت تمام شده آب مصرفی مردم بسیار بیشتر از آنی هست که از مشترکان دریافت می‌شود. طبق اعلام مسئولان شرکت آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب تبریز برای تولید هر متر مکعب آب ۱,۶۰۰ تومان هزینه می‌شود در حالی که تنها یک سوم هزینه آن از مردم دریافت می‌شود.

شهروندان باید بدانند که آب مصرفی آنان با چه هزینه و مشقتی به خانه‌هایشان می‌رسد تا بلکه قدر این نعمت الهی را بیشتر بدانند و آن‌را بیهوده هدر ندهند.

صرفه‌جویی، تنها راه عبور از شرایط فعلی (قطعی و افت فشار آب) و مواجه نشدن با بحران کمبود آب است و همه ما باید در مصرف درست و بهینه آن همت کنیم و در زندگی به کار ببریم. استاندارد جهانی مصرف آب برای هر نفر در حال حاضر ۱۵۰ لیتر است. اما متأسفانه این میزان مصرف در کشور ما ۲۵۰ لیتر می‌باشد که باید در نحوه استفاده از آب تجدید نظر کنیم و الگوی مصرف بهینه را رعایت نمائیم. خودخواهی را کنار بگذاریم و به فکر حقوق دیگر همشهری‌هایمان باشیم.

آب شرب صرفاً برای آشامیدن و بهداشت فردی است چه معنا دارد که برای شستن ماشین، حیاط، باغ و… استفاده شود؟

اهمیت صرفه‌جویی در مصرف آب اینجا مشخص می‌شود که بدانیم بنا به اعلام مسئولان آبیاری، امسال حدود ۱۵ میلیون مترمکعب کسری آب در تبریز خواهیم داشت و این میزان طبق پیش بینی‌ها در سال ۱۴۱۶ به ۶۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید. لذا تنها راه جبران این کمبود اتمام به موقع طرح انتقال آب رودخانه ارس به تبریز و در کنار آن مصرف بهینه آن توسط شهروندان است.

برای تأمین آب شرب شهر دو میلیونی کلان‌شهر تبریز، بهترین گزینه انتقال آب ارس است و تا این آب به شهر نرسد مشکل حل نخواهد شد و چه بسا با بحرانی مواجه خواهیم بود که دیگر قابل مدیریت نیست. زیرا حفر چاه و قنوات، استفاده از آب‌های سطحی و آب سدها دیگر کفاف نمی‌دهد و پاسخگوی مصرف فزاینده شهروندان نیست.

*روزنامه نگار