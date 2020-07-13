استان سمنان ۱۱هزار کنکوری دارد/ تعداد برابر دختران و پسران

محمد دستورانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در سال جاری ۱۱ هزار نفر در رقابت کنکور در سطح استان سمنان با هم رقابت میکنند که تعداد پسرها و دخترها تقریباً برابر است، بیان کرد: در سال جاری به واسطه کرونا کنکور هم دیرتر و هم با شرایط متفاوتتر از سالهای قبل برگزار میشود.
وی با تاکید بر اینکه امتحاناتی که خاستگاه آنها کشوری است را نمیتوان حضوری برگزار نکرد، افزود: راهکارهایی برای برگزاری کنکور با همراهی استانداری، دانشگاهها، سازمان سنجش و… تمهید شده که یکی از آنها ممنوعیت تجمع والدین دانش آموزان در مقابل مراکز امتحانی است.
اتخاذ تمهیدات لازم
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه فاصله بیشتر دانش آموزان نسبت به همدیگر در کنار همراه داشتن ماسک از دیگر اقداماتی است که در کنکور ۹۹ در سطح استان انجام خواهد شد، بیان کرد: کنکور در حقیقت بر اساس تصمیمات کشوری برگزار میشود.
دستورانی با بیان اینکه مقررشده تا مراقبان امتحان کنکور در کنار مسائل کاریشان به موضوع بهداشتی و ماسک و… نیز ورود کنند، گفت: نکات بهداشتی و حفاظت فردی به کنکوریها بیان میشود.
وی افزایش تعداد شعب امتحانی را دیگر تمهید کنکور ۹۹ نسبت به سالهای قبل دانست و تاکید کرد: این کار به ما این امکان را میدهد تا بتوانیم با فاصله گذاری بهتر و بیشتری بین دانش آموزان کنکور را برگزار کنیم همچنین این اقدام کاهش تجمع را نیز در پی خواهد داشت.
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