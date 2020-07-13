منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر شاهد افزایش تصاعدی روند فوتی‌های ناشی از کرونا در استان قزوین هستیم و این روند نگران کننده است.

وی افزود: در روز گذشته تعداد ۵ نفر از شهروندان قزوینی بر اثر بیماری کرونا جان خود را از دست دادند که این تعداد در مقایسه با روز قبل از آن ۲.۵ برابر و در مقایسه با هفته قبل ۵ برابر شده است.

سخنگوی ستاد پیشگیری از کرونای استان قزوین یادآور شد: از ابتدای شروع ویروس کرونا در استان تاکنون ۳۲۵ نفر در استان جان خود را از دست داده اند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳۹ نفر بر اثر بیماری کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که تعداد ۲۱ نفر از آنها در وضعیت بدحال و نگران کننده قر ار دارند.

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حبیبی تصریح کرد: باید اذعان کرد بی توجهی همشهریان بویژه در هنگام خرید از بازار و حضور بانوان در مراکز پر جمعیت، جمعیت متراکم در تالارهای پذیرایی، و بی توجهی به رعایت اصول بهداشتی در شبکه حمل و نقل عمومی از دلایل اصلی افزایش ابتلاء به ویروس در روزهای اخیر است.

وی از شهرو ندان خواست خطر ویروس کرونا را جدی بگیرند و با توجه جدی به رعایت بهداشت و فاصله گذاری اجتماعی جان خود و دیگران را به خطر نیندازند.

حبیبی تصریح کرد: شرایط استان متزلزل و روبه بحران است و اگر مردم رعایت نکنند مجبور به اعمال محدودیت‌های بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.

