به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی صبح دوشنبه در دیدار با مسئولان توزیع فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه ترویج حجاب می‌بایست درست و اصولی باشد و از ظرفیت‌های مختلف درباره آن استفاده کرد، بیان کرد: باید با بیان شیوا و استدلال‌های عقلی و روانشناختی مباحث و گفتمان‌های مرتبط با حجاب را ترویج داد.

وی افزود: رسالت ما این است که روی استدلال عقلی حجاب کار کنیم زیرا مردم تشنه دلایل حجاب هستند و در این رابطه باید در ابتدا روی ارتقا فکر و اندیشه مردم کارکرد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه اقناع فکری ضرورت جامعه امروز است، خاطرنشان کرد: اگر شخصی الزام عقلی حجاب را به درستی نشناسد، زمانی که دستش را رها کردیم، به دنبال کار قبلی خواهد رفت پس در این خصوص ضرورت اقناع فکری مشخص خواهد شد.

امینی با بیان نکات معنوی در باب عفاف و حجاب، افزود: دل انسان باید عفت داشته باشد زیرا این مقوله بازدارنده از گناه است همانگونه که در علم اخلاق حیا درونی است و بازتابش به عنوان حجاب در ظاهر نمایان می‌شود.

وی ضمن اشاره به همراهی مردم با قرارگاه مردمی مبارزه با کرونا و همچنین مواسات در مقوله کرونا، بیان کرد: همه ارگان‌ها و نهادهای دولتی، خدماتی، فرهنگی، به خصوص گروه‌های جهادی چه در زمینه کرونا و چه در زمینه مواسات ورود و عملکرد خوبی داشتند و اگر این همدلی نبود شاید امروز نتایج کرونا برای ما در شاهرود این چنین رقم نمی‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، عرب عامری مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه شاهرود در این دیدار درباره اقدامات این منطقه در زمینه کنترل کرونا و برنامه‌های حجاب و عفاف گزارش داد.