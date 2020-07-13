توسعه مزیت های روستایی اولویت صندوق کار آفرینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر نوراله زاده در دیدار با استاندار گیلان ایجاد کسب و کار را امری مهم عنوان کرد و گفت: آماده هم افزایی با دستگاه‌های اجرایی در راستای تأمین اعتبار برای ایجاد بازارچه‌های عرضه و فروش محصولات روستایی در شهرهای مختلف هستیم.

وی کمک به تأمین اعتبار طرح‌هایی که در شهرها در حال انجام است را از دیگر اقداماتی خواند که صندوق کارآفرینی امید می‌تواند همکاری‌های لازم را داشته باشد و افزود: از کارآفرینانی که علاقمند به دریافت تسهیلات مرتبط باشند، حمایت می‌کنیم.

وی بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید، مزیت‌های روستاها را محور توسعه قرار داده و اجرای طرح روستای بدون بیکار در راستای همین برنامه است.

ضرورت رونق اشتغال روستایی

استاندار گیلان در این دیدار با اشاره به عملکرد مناسب این صندوق در جلب رضایتمندی ارباب رجوع بیان کرد: لازم است متناسب با شعار جهش تولید که برای سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب تعیین شده؛ پرداخت تسهیلات به طرح‌های مرتبط با اشتغالزایی بیشتر مورد توجه باشد.

ارسلان زارع زنجیره آموزش، تولید، بازاریابی و فروش را در رونق اشتغال بویژه اشتغال روستایی مهم خواند و به جوانان دانش آموخته بخش کشاورزی استان اشاره و اضافه کرد: ظرفیت‌های زیادی در مناطق مختلف استان برای تولید محصولات متنوع کشاورزی وجود دارد که قراردادهای مبتنی بر تولید و همچنین فروش تضمینی، در این بخش مؤثر است.

وی ادامه داد: برای مراکز عرضه و فروش محصولات روستایی خصوصاً صنایع دستی، در مناطق شهری، زمین‌هایی در اختیار شهرداری‌ها است که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

زارع تأکید کرد که این برنامه از شهرستان رشت به مرحله اجرا گذاشته شود و باید گیلان در خصوص ایجاد مراکز عرضه و فروش محصولات روستایی در مناطق شهری، در سطح کشور پیش رو باشد.