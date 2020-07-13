به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، این معاونت برای حمایت از تقویت توان ملی در حوزه کشاورزی، از طرح‌های مختلف برای بومی‌سازی فناوری در این حوزه حمایت می‌کند. در این راستا، از شرکت‌های فعال، دعوت شده است تا طرح‌های خود را در زمینه تولید و بومی‌سازی، سموم و آفت‌کش‌ها، به این معاونت ارسال کنند.

سموم‌کشاورزی و آفت‌کش‌ها، نقشی حیاتی در توسعه کشاورزی هر کشوری ایفا می‌کنند. با توجه به نوسانات نرخ ارز و بروز برخی مشکلات در واردات سموم و آفتکش‌های مورد نیاز در کشاورزی، لزوم خودکفایی کامل در این عرصه بیش از گذشته احساس می‌شود.

تاکنون شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، انواع مختلفی از سموم کشاورزی و آفت‌کش‌ها را در داخل کشور تولید کرده و حتی به دیگر کشورها صادر کرده‌اند. با این همه، معاونت‌ علمی ‌و ‌فناوری ‌ریاست‌جمهوری، جهت تکمیل زنجیره تولید در این حوزه، برای حمایت از بومی‌سازی تولید سموم و آفتکش‌ها با تکیه بر فناوری داخلی، اعلام فراخوان کرده است.

در این فراخوان، از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، دعوت شده است تا در زمینه تولید سموم و آفت‌کش، برای، عوامل خسارت‌زای مانند کرم‌ساقه‌خوار برنج، علف‌های هرز نازک برگ و پهن برگ‌برنج، بیماری‌های گندم به ویژه، فوزاریوم و زنگ زرد و علف‌های هرز گندم، خصوصاً یولاف و چچم، طرح‌های خود را ارائه کنند.

همچنین، ساقه‌خوار ذرت«سزامیا و اروپایی»، هلیوتیس محصولات زراعی ( مانندپنبه و نخود)،کرم سیب، لکه سیاه سیب، کنه درختان میوه و خوشه خوار انگور از جمله دیگر آفت‌های هستند که شرکت‌های فعال در این حوزه می‌توانند طرح‌های مرتبط با آنها را ارائه کنند.

در این پروژه، به ویژه از تولید آفتکش‌های بیوشیمیایی و گیاه پایه و آفت‌کش‌های میکروبی حمایت می‌شود. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور می‌توانند طرح‌های خود را در زمینه فرومون‌های اخلال در جفت‌یابی و جلب و شکار، عوامل ماکروارگانیسم کنترل کننده آفات گیاهی و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی کم خطر و با خطر متوسط را به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال کنند.

علاقمندان تا ۱۵ مرداد ماه سال جاری برای ارسال طرح‌های خود فرصت دارند.