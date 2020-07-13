کماندوهای ورزیده با بهترین سلاح ها در یگان دریایی حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم در گزارشی نوشت: یگان دریایی کماندوهای وابسته به جنبش حماس از نیروهای آموزش دیده با جدیدترین و بهترین سلاح ها و تکنولوژی ها تشکیل شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: این نیروها یگان منتخب شاخه نظامی حماس محسوب می شوند و هدف آنها، انجام عملیات برجسته در اسرائیل از طریق دریا و زمین است.

در این گزارش نوشته شده است: این نیروها، یکی از محرمانه ترین یگان های گردان های عز الدین قسام به شمار می روند.

بر اساس این گزارش، یگان کماندوهای دریایی حماس بعد از جنگ علیه غزه در اواخر سال ۲۰۰۸ تشکیل شد.

در این گزارش آمده است: مسئولان نظامی حماس معتقدند که این یگان دریایی به میزان زیادی در تقویت قدرت بازدارندگی حماس علیه اسرائیل نقش دارند.

به نوشته این گزارش، هر ساله دهها نیرو برای خدمت در این یگان آموزش می بینند و بهترین نیروها انتخاب می شوند. آنها از بهترین سلاح ها استفاده می کنند تا حملاتی را علیه کشتی های رژیم صهیونیستی و زیر ساختهای این رژیم انجام دهند.