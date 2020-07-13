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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۶

یک مقام مسئول:

پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان کشاورزی

پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان کشاورزی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: ۹۷۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل فروردین ۹۸ در بخش کشاورزی آماده پرداخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی افزود: در اجرای مصوبات دولت تاکنون جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل فروردین ۹۸ در بخش کشاورزی، ۲۶۰ هزار پرونده توسط کمیته‌های تخصصی شهرستانی بررسی، ارزیابی میدانی و تأیید خسارت شده است.

وی افزود: از این بین، ۲۵۰ هزار پرونده به مبلغ ۱,۴۵۱ میلیارد تومان در کارگروه استان‌ها تأیید و ۲۴۲ هزار پرونده به مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۹۰ هزار پرونده با نیاز تسهیلات بانکی ۱,۷۶۰ میلیارد تومان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها به بانک‌های عامل معرفی و ۱۰۴ هزار و ۲۰۰ پرونده به مبلغ ۱,۱۴۵ میلیارد تومان به پرداخت رسیده است.

کد مطلب 4972642

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