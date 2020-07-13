پرداخت ۹۷۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض به خسارت دیدگان کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید محمد موسوی افزود: در اجرای مصوبات دولت تاکنون جهت پرداخت کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از سیل فروردین ۹۸ در بخش کشاورزی، ۲۶۰ هزار پرونده توسط کمیته‌های تخصصی شهرستانی بررسی، ارزیابی میدانی و تأیید خسارت شده است.

وی افزود: از این بین، ۲۵۰ هزار پرونده به مبلغ ۱,۴۵۱ میلیارد تومان در کارگروه استان‌ها تأیید و ۲۴۲ هزار پرونده به مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان به مرحله پرداخت رسیده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: همچنین ۱۹۰ هزار پرونده با نیاز تسهیلات بانکی ۱,۷۶۰ میلیارد تومان توسط سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها به بانک‌های عامل معرفی و ۱۰۴ هزار و ۲۰۰ پرونده به مبلغ ۱,۱۴۵ میلیارد تومان به پرداخت رسیده است.